Für einen angemessen düsteren Start in die dunkle Jahreszeit sorgen in diesem Jahr DROWN MY DAY: Die Krakauer Deathcorehelden legen auf ihrem neuen Studioalbum ‚THE GHOST TALES‚, das am 16.11.2018 (VÖ) beim Bielefelder Indielabel NOIZGATE Records erscheint, zehn echte Thriller vor, die für ordentlich Gruselatmospäre und kalte Schauer sorgen dürften. Mit ihrem frischen Zweitwerk in der Tasche werden DROWN MY DAY dann im November und Dezember für zwölf Termine in Polen live an der Seite von DECAPITATED und FRONTSIDE zu sehen sein. Aber keine Panik, so lange muss sich niemand gedulden: Die erste Single ‚BATTLE ROYALE‘ erscheint bereits Ende des Monats!

2006 in Krakau gegründet, gehören DROWN MY DAY inzwischen längst zum festen Establishment der polnischen Szene. Zu Recht, denn wo immer die Jungs die Bühne entern brennen die Fünf nicht einfach nur das Dach ab ? sie treiben mit ihrem wütenden Mix aus modernem Death Metal und technisch versiertem Hardcore auch regelmäßig jede Crowd zur Raserei!

Nach einem Personalwechsel am Schlagzeug melden sich DROWN MY DAY nun mit Macht zurück ? und laden zum Horrortrip, denn das am 16.11.2018 (VÖ) erscheinende zweite Studioalbum der Polen heißt nicht zufällig ‚THE GHOST TALES‘: Drückend schwere Midtempo-Riffs, Doom-, Death- und Hardcoreeinflüsse und eine ordentliche Ladung Groove sorgen für Gänsehaut im Nacken und eine angemessen düstere Atmosphäre, wenn Fronter Maciej ‚Groov‘ Korczak mit tief grollender Grabesstimme seine J-Horror inspirierten Gruselstories vorträgt.

‚Ich denke, das neue Album klingt deutlich ‚groovier‘ und musikalisch reifer als unsere bisherigen Veröffentlichungen. Insgesamt fällt die Platte ein bisschen langsamer aus, weil wir weniger Blastbeats verwenden, aber das macht den Sound umso schwerer und mächtiger‘, so der Sänger über das neue Werk.

Für Neugierige gewähren Band und Label schon mal einen Blick auf Artwork und Tracklist des neuen Albums:

01 – Introvert

02 – Nightmare Becomes Reality

03 – Land Of Misery

04 – Yurei’s Revenge

05 – Carnage

06 – Devil?s Forest

07 – Burn It Down

08 – Battle Royale

09 – Blue Skin

10 – You Will Not Get Rid Of Me

Und damit die Wartezeit bis zum November nicht zu lang wird, erscheint mit ‚BATTLE ROYALE‘ bereits am 28.09.2018 (VÖ) die erste Single, komplett mit hollywoodreifem Musikvideo. Weitere Auskopplungen sind geplant.

Wer sich lieber live von DROWN MY DAY das Fürchten lehren lassen will, der sollte schon mal für Ende des Jahres einen Trip ins Nachbarland planen: Am 22.11.2018 starten die Krakauer zusammen mit DECAPITATED, FRONTSIDE und VIRGIN SNATCH ihre ‚Knock Out Tour‚ mit zwölf Dates in ganz Polen. Hinfahren lohnt sich!

KNOCK OUT TOUR

DECAPITATED / FRONTSIDE / DROWN MY DAY / VIRGIN SNATCH

22.11.2018 – Klub u Bazyla, Poznan (PL)

23.11.2018 – B90, Gdansk (PL)

24.11.2018 – Peron 5, Szczecin (PL)

25.11.2018 – A2 Centrum Koncertowe, Wroclaw (PL)

29.11.2018 – Scenografia, Lódz (PL)

30.11.2018 – Progresja, Warszawa (PL)

01.12.2018 – Klub Gwint, Bialystok (PL)

02.12.2018 – Estrada, Bydgoszcz (PL)

06.12.2018 – Kwadrat, Kraków (PL)

07.12.2018 – Pod Palma, Rzeszów (PL)

08.12.2018 – Klub Graffiti, Lublin (PL)

09.12.2018 – MegaClub, Katowice (PL)

Mehr Informationen zu DROWN MY DAY unter www.noizgate.com/de/bands/drownmyday/.

Kommentare

Kommentare