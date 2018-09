Nach Ihrem Akustik Ausflug des letzten Albums „Da kommen wir her“ wird im Hause Bad Jokers wieder ordentlich gerockt. Die 4 Jungs aus den Bergen Südtirols wagen einen Schritt nach vorne und mischen altbewährte Jokerselemente mit traditionellem Deutschrock. Herausgekommen ist das nun sechste Studioalbum „WIR SIND DER WEG“.

Zwischen schnellen Nummern, Balladen und Hymnen ist alles dabei. Textlich ist man der alten Linie treu geblieben. Themen aus Ihrem Alltagsleben, die Liebe zu Ihrer Heimat und sogar dem heiklen Thema Religion verpasste man einen Denkzettel mit der Frage „ Warum das alles nur, wenn es dich gibt? “

Das alles wird gelebt und wurde nicht nur erfunden…

Die Jungs sind jetzt zu lange auf den „Brettern“ um sich einschüchtern zu lassen, es gibt die volle Ladung Rock’n’Roll. So wie es die Band jetzt schon 25 Jahre gelebt hat.

Up the Jokers

Zu diesem Jubiläum erscheint diese CD übrigens inklusive einem Patch, einem Aufklebersticker und mit original unterschriebenem Booklet.

