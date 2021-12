Satan: veröffentlichen neues Video zu „Into The Mouth Of Eternity“

Satan machen ihren Fans ein kleines Weihnachtsgeschenk mit ihrem fantastischen Video zum Fan-Favoriten Into The Mouth Of Eternity, das von ihrem 2018er Album Cruel Magic stammt.

„Ursprünglich war die Veröffentlichung des Clips für das Frühjahr 2020 geplant, um ihn mit unserer US-Tour und zur Promotion unseres aktuellen Albums Cruel Magic rauszuballern, aber diese und viele andere Pläne wurden offensichtlich auf Eis gelegt. Es hat lange gedauert, aber nun möchten wir endlich offiziell unser Musikvideo für den Track Into The Mouth Of Eternity präsentieren“, so die Band.

Die Band arbeitet derzeit an ihrem nächsten Studioalbum, das im Frühjahr 2022 erscheinen soll. Weitere Neuigkeiten in Kürze!

Cruel Magic, Satans fünftes Album, steht für „eine Personifizierung der Ungerechtigkeit in unserer Welt“, erklärt die Band. „Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir nie über den Teufel singen, außer in sehr abstrakten Begriffen. Aber generell schlechte Dinge, die in der Welt passieren, real oder imaginär, und Ungerechtigkeit im Besonderen, waren schon immer ein großer Teil dessen, was uns antreibt, Texte zu schreiben.“

https://www.facebook.com/officialsatanpage

http://www.satanmusic.com