Savage Beat: melden sich zurück

Savage Beat melden sich mit fünf Knaller-Tracks, darunter ein Re-Recording der Bandhymne Trapped, zurück.

Geboten wird erneut knackiger Street-Rock ’n‘ Roll.

Noch punk(t)genauer, aber nach wie vor mit jeder Menge Straßencharme.

New World heißt das Prachtwerk, das auch in einer superschnieken 12″-Version mit screenprinted B-Side erhältlich ist.

Savage Beat starteten 2016, um einfach mal eben aus Spaß Oi!/Punk-Songs im Stil alter Helden wie Stiff Little Fingers, Blitz und Anti-Heroes zu schreiben.

Da das richtig gut lief, wurde daraus bald eine richtige, in Europa, den USA und Kanada tourende Band (u.a. mit Peter And The Test Tube Babies) mit diversen Veröffentlichungen, die allesamt beachtliche Spuren in der Szene hinterließen.

New World ist jetzt der nächste logische Schritt und wird die Niederländer weiter nach vorn bringen.

Quelle: Gordeon Music