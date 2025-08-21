Saxon: Frontmann Biff Byford gibt den Fans seinen Kampf gegen den Krebs und seine bevorstehende Behandlung bekannt

In einem Post auf den Social-Media-Kanälen der Band spricht Saxon-Frontmann und Sänger Biff Byford über seinen Kampf gegen den Krebs nach seiner kürzlichen Diagnose nach der Japan-Tournee der Band Ende April und seine bevorstehende Chemotherapie.

Biff spricht außerdem über die Verschiebung der bevorstehenden französischen und spanischen Konzerte von Saxon auf April und Mai nächsten Jahres, da er sich einer kurzen Chemotherapie unterzieht. Die Ärzte haben ihm jedoch mitgeteilt, dass seine Prognose für die Zukunft positiv ist. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine, die in Kürze auf Saxon-Social-Media-Kanälen bekannt gegeben werden.

Leider wirkt sich Biffs Behandlung auch auf die bevorstehenden Festivalauftritte der Band aus, sowohl beim Trutnoff Open Air (der Auftritt der Band später in diesem Monat musste abgesagt werden) als auch beim Neuborn Open Air, das ebenfalls später in diesem Monat stattfindet und nun auf die Festivalausgabe 2026 verschoben wurde.

Biff möchte seinen Fans versichern, dass sowohl die spezielle Hell, Fire And Steel UK & Ireland Tour der Band im November wie geplant stattfinden wird, als auch Saxons Headliner-Auftritt im Metal Hammer Paradise in Lübeck. Die Hell Fire And Steel UK Tour der Band ist derzeit fast ausverkauft, daher wird Fans empfohlen, sich schnell die letzten Tickets zu sichern, um Enttäuschungen zu vermeiden, da dies die letzte Gelegenheit ist, Saxon in diesem Jahr in Großbritannien und Irland zu sehen und das klassische Album der Band, Wheels Of Steel, ein letztes Mal von Anfang bis Ende vollständig zu hören.