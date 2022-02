Saxon: neue Single und Video “The Pilgrimage”

Gerade absolvierten Saxon zwei 40th Anniversary Castles And Eagles Shows vor ausverkauften Hallen in der Manchester O2 Apollo und dem London Hammersmith Eventim Apollo, und nun kommt die dritte Single The Pilgrimage vom neuen Album Carpe Diem!

Carpe Diem ist in verschiedenen Formaten erhältlich: https://smarturl.it/SAXONCARPEDIEM

“Pilgrimage ist ein fantastisches Wort”, sagt Byford, “Menschen gehen ständig auf eine Pilgereise, nicht nur im historischen oder religiösen Sinn, es geht auch darum einfach loszugehen und Stätten zu besuchen, die für das eigene Leben wichtig sind oder für andere eine spezielle Bedeutung haben. Du kannst auf eine Pilgerreise gehen, um zu schauen, wo dein Urgroßvater im 1. Weltkrieg gestorben ist – nur als Beispiel. Diese Reisen haben großes Gewicht und sind etwas Besonderes.”

Produziert von Andy Sneap (Judas Priest, Exodus, Accept und momentan Priest Gitarrist) in den Backstage Recording Studios in Derbyshire, UK. Byford und Sneap waren für das Mixen und Mastern zuständig. Carpe Diem lässt dich aufhorchen und ist eines der essentiellen britischen Metal Statements der letzten Jahre. Das Album hat alles, was man hören möchte: Geschwindigkeit, großartige Riffs und alles mit dem richtigen Biss, der die Freude der treuen Anhänger noch mehr entzündet aber auch eine Legion neuer Saxon Anhänger finden wird.

Alle Texte von Biff Byford. Background Vocals Seb Byford.

