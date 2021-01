Saxon: veröffentlichen mit „Speed King“ die zweite Single vom „Inspirations“ Cover Album

Die legendären britischen Heavy Metal Heros Saxon präsentieren mit Speed King Deep Purples Klassiker von ihrem 1970er Album Deep Purple – In Rock. Es ist die zweite Vorab-Single von ihrem Cover Album Inspirations, das am 19. März 2021 erscheint.

“Ohne Speed King gäbe es kein Motorcycle Man” sagt Biff Byford um die Wichtigkeit dieses Songs noch einmal festzustellen. „Ich liebe die Attitüde, Energie und die Schnelligkeit dieses Liedes, und nicht zu vergessen, den lauten, schreienden Gesang. Ich habe dieses Stück vorher noch nie gesunden, aber ich habe viel Spaß gehabt, dies endlich mal zu tun”

Inspirations wird am 19. März 2021 über Silver Lining veröffentlicht und bringt den Ball mit der ersten Auskopplung, dem The Rolling Stones-Hit Paint It Black ins Rollen. Biff Byford kommentiert: “Ich liebte und liebe diese Band seit ich sie zum ersten Mal gehört und gesehen habe. Ich habe auch die Beatles gut gefunden, aber die Stones haben eher meine rebellische Seite in mir zum Klingen gebracht, der ikonische Look – so unglaublich viele gute Songs und eine super Einstellung zur Musik!”

Die Veröffentlichung von Paint It Black kommt gleichzeitig mit einem behind-the-scenes-Video, welches während der Aufnahmen Anfang des Jahres gefilmt wurde und unter folgendem Link zu sehen ist: https://youtu.be/3h4LdiM4C8w

Quelle: Netinfect