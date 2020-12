SDI: „Sign Of The Wicked“ – alle vier Bonustracks als Lyricvideos

Seit dem 30. Oktober steht das 1987er Kultalbum Sign Of The Wicked von SDI als remasterte Neuauflage in den Läden. Nachdem die Band für jeden originalen Album Song ein extra Video veröffentlicht hat, um den remasterten Sound auch digital zugänglich zu machen, haben die Burschen jetzt nachgelegt. Das Release enthält mit One More Time, Prince On A White Horse, Ruling The World und Shut Up vier Bonustracks, die zwischen 1991 und 1993 aufgenommen wurden und für ein damaliges, aber nie erschienenes Album geplant waren. Für jeden dieser Songs stellt die Band nun ein Lyricvideo bereit, welches ihr in der Sign Of The Wicked Playlist im MDD YouTube-Kanal findet.

