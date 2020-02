SDI: Videoclip zu „Freeride“ veröffentlicht

Pünktlich zum Release ihres brandneuen Albums 80s Metal Band veröffentlichen die deutschen Metal Veteranen mit Freeride ein weiteres Video vom frisch erschienenen Longplayer.

Der Song ist der zweite Track der aktuellen Platte, mit welcher sich die Deutschen 31 Jahre nach ihrem letzten Output an der Tonträgerfront zurückmelden. Die Tracklist des Albums, welches auch als Vinyl und MC erhältlich ist, findet ihr anbei. Nach ihrer Release Show am 1. Februar in Kassel wird das Trio ihr neues Album ausgiebig auf den Bühnen Europas präsentieren. Los gehts am 4. März mit einer zweiwöchigen Tour durch Spanien und Portugal, während in Deutschland später noch u.a. das OS Feast auf dem Programm steht. Die aktuellen Tourdaten findet ihr unter dem unten stehenden Link.

Tourdates

01. February Kassel (Germany)

04. March Vigo (Spain)

05. March Porto (Portugal)

06. March Lisboa (Portugal)

07. March Sevilla (Spain)

08. March Jaén (Spain)

09. March Almería (Spain)

10. March Valencia (Spain)

11. March Madrid (Spain)

12. March Valladolid (Spain)

13. March Zaragoza (Spain)

14. March Gijon (Spain)

15. March Coruña (Spain)

20. March Cottbus (Germany)

• more: http://www.sdi-metal.com/index.php/en/tourdates

Tracklist

1. 80s Metal Band

2. Freeride

3. Porno

4. Action

5. Trash

6. Sneaky War

7. (Let the) Ball Run

8. Here And Now

9. Back Against The Wall

10. I Hate You

11. Dead And Gone

12. She Said

80s Metal Band

https://mdd-records.de/sdi

https://amzn.to/2FMCou6

Facebook: https://www.facebook.com/sdimetal/

Website: http://www.sdi-metal.com/