Septic Tank: das Allstar-Hardcore-Thrash-Brett feat. Lee Dorrian: jetzt auf Rise Above Records

Das geschmackssichere Label Rise Above Records von Szene-Legende Lee Dorrian präsentiert einen weiteren Leckerbissen!

Septic Tank legen mit Rotting Civilisation am 16. April eine völlige Abrissbirne vor.

Die Allstar-Truppe um Lee Dorrian himself (u.a. ex-Napalm Death), Gaz Jennings (genau wie Lee zuvor bei Cathedral), und Scott Carlson (Repulsion) serviert anderthalb Dutzend wütende metallische Hardcore-Punk-Thrash-Granaten.

Die Einflüsse reichen dabei von Discharge über Hellhammer, Motörhead und Slaugther bis hin Tank (ha!) und Septic Death (hehe), Siege, Crucifix, G.I.S.M. und allem, was sonst noch so in der ersten Hälfte der Achtziger für Furore sorgte!

Septic Tank existieren bereits seit den frühen Neunzigern, waren jedoch eher Szene-Gerücht als handfeste Band.

2018 ist der perfekte Zeitpunkt, um das zu ändern und Rotting Civilisation dafür das perfekte Album.

