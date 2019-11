Sepultura: starten den Vorverkauf zu „Quadra“

Das Zeitalter von Quadra hat gerade erst begonnen: Am 7. Februar veröffentlichen Sepultura ihr neues Meisterwerk – ein schonungsloser Schlag ins Gesicht, welcher wieder einmal die schier endlose Vielseitigkeit der brasilianischen Metalband demonstiert.

Quadra ist das 15. Studioalbum von Sepultura und kommt mit einem packenden und brutal ehrlichem Konzept um das portugiesische Wort „Quadra“ (Spielfeld) daher. Wir alle, jeder von uns lebt in einem eigenen Spielfeld, welches von Regeln und Definitionen zusammengehalten wird. Wir alle sind von diesen Konzepten vorherbestimmt, unsere Beziehungen, unsere Karrieren. Unser ganzes Leben.

Quadra erscheint als 2CD-digipak, 2CD + Blu-ray Earbook, black vinyl LP, picture vinyl LP, silver vinyl LP (limited to 500 pieces), crystal clear vinyl (limited to 300 pieces) and glow in the dark vinyl LP (limited to 300 pieces, Impericon exclusive).

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Isolation

2. Means To An End

3. Last Time

4. Capital Enslavement

5. Ali

6. Raging Void

7. Guardians Of Earth

8. The Pentagram

9. Autem

10. Quadra

11. Agony Of Defeat

12. Fear; Pain; Suffering

