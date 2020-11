Shark Island: veröffentlichen “Bloodline 2.020” als physisches Album mit Bonustracks

Der “King Des Sunset Strip”, Richard Black, ist mit einer physischen Deluxe-Edition von Shark Islands Bloodline am 13. November außerhalb Europas zurück!

Shark Island war einmal die Hausband des weltberühmten Gazzari’s auf dem Sunset Strip. Nach einem Deal mit Epic Records 1989 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum Law Of The Order mit den aus dem Film Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit bekannten Tracks Dangerous und Father Time sowie My City, bekannt aus der Originalfassung des Surf-Action-Krachers Point Break.

Gründer Richard Black wurde Mitglied der kurzlebigen Supergroup Contraband mit Michael Schenker (Scorpions, UFO) und Mitgliedern der L.A. Guns, Ratt und Vixen, die 1991, kurz vor ihrer Trennung, ein Album veröffentlichte.

2018 begannen Shark Island die Aufnahmen zu Bloodline in Kroatien und Los Angeles. Produziert wurde das Album von Alex Kane (Life Sex Death, Enuff Z’nuff), gemixt von der legendären Sylvia Massy (Aerosmith, Smashing Pumkins, Red Hot Chili Peppers), ehe es weltweit digital am 11.11. 2019 durch CMM/SAOL veröffentlicht und schnell ein großartiger Erfolg für den Independent-Act wurde.

Der physische Launch für Europa erfolgte bald darauf, wenn auch leicht pandemiebedingt verzögert, am Valentinstag 2020. Auf den Erfolg der beiden Bloodlines-Releases wurde schon bald Deko Entertainment aufmerksam und veröffentlicht das Produkt nun auch jenseits von Europa in physischer Form. Bloodlines 2.020 kommt dort am 13. November in die Läden, inklusive bisher unveröffentlichter Versionen von Rocks On The Rocks und dem neu aufgenommenen Someday. Und welcher Tag könnte für die zahlen-fanatische Truppe besser geeignet sein als dieser 11.11., um gute Neuigkeiten an den Mann zu bringen – ist doch heute nicht nur das Bandjubiläum von Shark Island, sondern auch der erste Jahrestag seit dem Release der ursprünglichsten Bloodlines-Version außerhalb der USA.

Zum neu aufgenommenen Someday kommentiert Richard: “Viele waren überrascht von den dunklen Tönen von On And On. In der Bemühung, diese fatalistische Muse zum Leben zu erwecken, haben Christian Heilmann und ich gemeinsam den Song Someday geschrieben, der mir schon seit längerer Zeit durch den Kopf ging. Obwohl er mich selbst reflektiert, rührt seine Message viele Hörer zu Tränen. Er mag vielleicht aus der Perspektive eines Mannes geschrieben sein, aber ich denke, er kann auch einigen Frauen sehr aus der Seele sprechen. Wie immer hoffe ich, dass meine Arbeit inspiriert.”

Hört Someday hier an:

Als Teil der 2.020-Deluxe-Variante gibt es – solange der Vorrat reicht – limitierte Mega-Bundles, die unter folgendem Link bestellt werden können: https://tinyurl.com/yy45wegx

Das Bundle enthält:

One (1) Shark Island Bloodline 2.020 CD

One (1) Shark Island Fandana

One (1) Shark Island Tee Shirt

One (1) Shark Island Signed Poster

One (1) Shark Island Sticker

One (1) Shark Island Bracelet

Bloodline 2.020 Tracklist:

1. Make A Move

2. Fire In the House

3. Policy Of Truth

4. Aktion Is

5. 7 Tears

6. Crazy 8’s

7. Rocks On The Rocks

8. Butterfly

9. When She Cries

10. Law Of The Order

11. On And On

12. Someday

13. Rocks On The Rocks (Producer’s Cut)

