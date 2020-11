Witherfall: kündigen neues Studioalbum „Curse Of Autumn“ für März 2021 an

Die US Dark-Melodic-Metaller Witherfall kündigen für März 2021 ihr neues Studioalbum Curse Of Autumn via Century Media an.

Nach dem Debütalbum Nocturnes And Requiems aus dem Jahre 2017 und dem erstaunlichen Nachfolger A Prelude To Sorrow aus 2018, folgte zuletzt die EP Vintage im Jahr 2019.

Mit dieser Ankündigung verbunden präsentieren Witherfall zugleich das neue Coverartwork, welches abermals von Kristian Wåhlin entworfen wurde. Und nicht nur das, die erste Auskopplung des kommenden Albums The Last Scar illustriert das Coverartwork in besonderer Weise.

The Last Scar sei durch einen Abend während der Tournee durch die Tschechische Republik inspiriert. Möglicherweise markiert The Last Scar einer der aggressivsten Songs von Witherfall. Witherfall und das Team von Century Media kommen überein, dass The Last Scar ein sehr passender Wegbereiter für das kommende Album Curse Of Autumn darstellt. Dies lassen Witherfall verlautbaren.

Bandmitglieder:

Gesang, Keyboards – Joseph Michael

Gitarre – Jake Dreyer

Bassgitarre – Anthony Crawford

Schlagzeug – Marco Minnemann

Live Keyboards – Alex Nasla