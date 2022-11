Sick Of Society: veröffentlichen Weihnachtssingle „Korrumpiert“

Was haben das Sprichwort „Aller guten Dinge sind drei!“, Whams legendäre Weihnachtsschnulze Last Christmas und Konsumkritik gemeinsam? Und was hat diese dämliche Frage überhaupt mit dem neuen Sick Of Society-Video Korrumpiert zu tun?

Wir verraten es euch!

Die Band ging schon längere Zeit schwanger mit der glorreichen Idee, einen eigenen Weihnachtssong auf die Weihnachtswelt loszulassen. Da man aber aus Gründen der schwäbischen Gemütlichkeit keine neue Musik hatte, griff man auf Altbewährtes zurück. Was für die Songs Gentrifiziert und Perfektioniert (vom Album Aq-Punk-Tur – VÖ: 06.05.2022) bereits funktioniert hat, sollte auch, mit ein paar musikalischen Weihnachtsgewürzen (u. a. Alternativer Jugendchor Hainhofen) garniert, ein drittes Mal für den Antikommerz-Punk-Rocker Korrumpiert funktionieren.

Und was ist mit Last Christmas?

Die naheliegende Idee, das komplette Michael/Ridgeley-Video für Korrumpiert nachzustellen, scheiterte leider an dem etwas knapper bemessenen Budget als beim Original. In diesem Sinne wurde lediglich das exorbitant gute Aussehen der Hauptdarsteller und der weihnachtliche Spirit des gemütlichen Chalets im Schweizer Wintersportort Saas Fee auf das Korrumpiert-Video übertragen. Überzeugt euch einfach selbst davon …

Einen Weihnachtsengel haben Sick Of Society dem Video zwar nicht spendiert, aber dafür konnte man Growling Queen Josi von Painkiller Party überzeugen, die Moderation des bandeigenen Weihnachtsshops im Song/Video zu übernehmen. Sparen, sparen, sparen Sie … aber nicht mit Klicks auf das Video!

Sick Of Society

Korrumpiert

VÖ: 25.11.2022

Label: 30 Kilo Fieber

Sick Of Society online:

https://www.facebook.com/sospunk1993