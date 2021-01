Silvernite: präsentieren neues Video zu „Danger Zone“

Die vielseitigen Rocker Silvernite (für Fans von Amaranthe o.ä.) zeigen ihr neues Video zu Danger Zone:

Die Lyrics des Songs basieren auf Ereignissen der Geschichte von Silvernite, von denen der erste Teil zusammen mit dem Album als Comic veröffentlicht wird. Unsere Helden sind auf dem Weg, Außerirdischen in den Arsch zu treten!

Beim Ideen-Brainstorming für ein Video fiel der Band auf, dass das Thema die perfekte Kulisse für ein klassisches Space-Shooter-Spiel der 80er Jahre gewesen wäre! Und so wurde dieser Gedanke auch gleich zum Hauptaugenmerk für die Inszenierung des Videos. Die Covid-Situation hatte natürlich Auswirkungen auf das Endergebnis: Aufgrund des Lockdowns in Griechenland und der bevorstehenden Fristen konnte die Band ihre ursprünglichen Idee, ein paar Spiele in einer coolen lokalen Retro-Spielhalle zu drehen, leider nicht weiterverfolgen, da alles geschlossen war. Aber wie es so schön heißt: „Adapt and overcome!“ Und so haben sie trotz der herausfordernden Zeiten ein wirklich cooles Video geschaffen, das perfekt zur Stimmung des Songs passt.

Die Band kommentiert: „Danger Zone is a song inspired by our story. Titania (one of the three main characters) spews words of hate towards the enemies of humankind, the Urish, and describes how it feels to get ready to jump into the battlefield. There’s even a bridge part that brings us inside the spaceship’s cockpit and lets us hear a „real“ dialogue between the crew members, seconds before entering the fight! The sound of this song is a classic 80’s guitar-driven melodic rock track and represents the more „rocky“ side of our music (pun intended).“

Silvernite heißt die finnisch-griechische Truppe, die 2019 von Bassist/Keyboarder Strutter, Gitarrist Nash G. und Sängerin Tanja Härkönen gegründet wurde. Um einen Drummer verstärkt hat man/frau jetzt das Debütalbum Silvernite fertiggestellt. Nicht zu vergessen das dazugehörige Comicbuch, das die Geschichte der Band erzählt. Die Story spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit gezwungen wird, auf einem fremden Planeten Asyl zu suchen, nachdem die Erde von einer außerirdischen Rasse in Beschlag genommen wurde. Die Musik mit ihrem unwiderstehlichen Pop-Appeal, Text und Comic gehen sehr cool Hand in Hand.

Quelle: Gordeon Music