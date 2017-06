“Rock Oldies mit angenehmer akustischer Vorstellung!“

Artist: Simple Minds

Herkunft: Glasgow, Schottland

Album: Acoustic In Concert

Spiellänge: ca 88 Minuten

Genre: Rock, Hard Rock

Release: 16.06.2017

Label: Eagle Rock Entertainment

Link: www.simpleminds.com

Bandmitglieder:

Gesang – Jim Kerr

Gesang – Sarah Brown

Gitarre – Charlie Burchill

Bassgitarre – Ged Grimes

Keyboard – Andy Gillespie

Schlagzeug – Mel Gaynor

Tracklist:

New Gold Dream (81-82-83-84) See The Lights Glittering Prize Stand By Love Waterfront Andy Warhol Chelsea Girl Someone Somewhere In Summertime Dancing Barefoot Speed Your Love To Me Promised You A Miracle Don’t You (Forget About Me) Sanctify Yourself Long Black Train Alive And Kicking Make Me Smile (Come Up And See Me)

Wer hat denn bitte derart böse am Zeiteisen gedreht? Fast vier Jahrzehnte gibt es nun die Simple Minds, mit denen unsere Eltern durch die Rock Nächte der späten Siebziger und frühen Achtziger wankten. Nun viele Jahre später wartet seit letzter Woche die neuste Veröffentlichung Acoustic In Concert für alle Fans, und das generationsübergreifend. Das dürfte dem guten alten Herrn Jim Kerr natürlich sehr gefallen. Über Eagle Rock Entertainment produziert, zeigen die Schotten auf Acoustic In Concert 16 Songs, die, wie es der Name schon sagt, akustisch eingespielt wurden und dennoch frenetisch abgefeiert werden.

Im November 2016 spielten die Simple Minds im weltbekannten Hackney Empire in London eine Show für die BBC Radio 2 „In Concert“-Serie. Die Künstler performten dabei Akustikversionen ihrer größten und beliebtesten Songs. Dazu kamen Coverversionen von Liedern, die sie musikalisch prägten und beeinflusst haben. Darunter Dancing Barefoot und ein herausragendes Finale von Make Me Smile (Come Up And See Me), bei dem die Band von Steve Harley Unterstützung erhielt. Mit diesem Hitfeuerwerk im Gepäck wird jeder Fan erreicht. Wer die Gruppe die letzten Jahre aus den Augen verloren hat, kann somit ebenfalls ohne Probleme was mit der Veröffentlichung anfangen. Quereinsteiger, die besser spät als nie was von den großen Rockern hören möchten, kommen bei Acoustic In Concert genau richtig. Songs wie Don’t You (Forget About Me), Waterfront oder Alive And Kicking muss man mal gehört haben.

Zeitgemäß wurde das Konzert eingefangen und darf auf Blu-Ray und DVD genossen werden. Für alle, die ihre Musikanlage damit füttern wollen, gar kein Problem, auch als CD darf man die akustischen Versionen im Auto oder im Discman (dieses technische Gerät aus dem letzten Jahrhundert möchte ich jetzt nicht weiter erklären) unterwegs konsumieren.

Simple Minds - Acoustic In Concert Fazit: Hier kann man gar nichts falsch machen, nur Hits, ein paar Cover und fertig ist eine gut anderthalbstündige Akustik Show von Simple Minds. Wie bei einer Best Of oder Live Produktion muss jeder Fan für sich entscheiden, ob man die Songs noch mal erwerben möchte. Im Grundsatz kann man nichts falsch machen, wer die Band auf der Tour live gesehen hat, kann den Abend noch mal direkt ins Gedächtnis holen. Wer es verpasst haben sollte, bekommt eine zweite Chance ohne den ganz großen Nervenkitzel.



Anspieltipps: Don’t You (Forget About Me), Waterfront und Alive And Kicking Rene W. 8 2017-06-27 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

