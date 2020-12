Sinaro: präsentieren Playthrough Video

Die New Yorker Sinaro verkörpern den modernen Metalsound wie kaum eine andere Band zurzeit. Anfang des Jahres, kurz bevor die Corona-Pandemie alle Live-Aktivitäten lahmlegte, starteten Sinaro in Europa durch. Zusammen mit Unearth, Prong und Dust Bolt schuf man ein Tourpaket der Extraklasse.

Aktuell zeigt uns Bandleader und Sänger Gus Sinaro ein Playthrough-Video vom Song The Living Dead. Zusammen mit Gitarrist Mike Cassano stellt er uns den Song in einer speziellen Version vor. Gemixt und gemastert wurde der Track von Frank Mitaritonna in den Vudu-Studios.

Die Truppe um den Sänger und Ausnahmegitarristen Gus Sinaro präsentiert damit eine spezielle Version des Titelsongs vom aktuellen Album.

Seht hier den Song im Original-Video: www.youtube.com/watch?v=IWxNyGpKjxk

Die New Yorker Melodic Metal Band Sinaro wurde vom in Brasilien geborenen Gitarristen Gus Sinaro (Gesang / Leadgitarre) ins Leben gerufen.

Nach einer erfolgreichen Laufzeit als Frontmann der Metal-Thrash-Band Symphony Of Malice, erzeugen Gus und seine Band einen spürbaren Sog in der Heavy Metal Szene! Aufbauend auf dem mitreißenden Drive von Symphony Of Malice, fügt Sinaro diesem Sound einen noch melodischeren und hymnischeren Glanz hinzu – wie auf ihrem Debütalbum No Salvation, ein Hard Rock Album mit schweren Gitarrenriffs, Tonnen von Melodien und interessanten Texten. Bullet Through Your Head war die erste Single aus dem Album und zeigt ein sehr sensibles Thema (Suicide), das basierend auf einer wahren Geschichte geschrieben wurde und eine starke Botschaft zur Prävention sendet. Bleed Your Sins ist eine phänomenale zweite Auskopplung mit großartigen Visuals, Story und Sound. Das Musikvideo zu Break The Paradigm – feat. Oli Herbert (All That Remains) zeigt einen der bisher härtesten Songs von Sinaro und eine sehr starke Botschaft über ein Erwachen im Leben.

Die Band hat sich schnell einen Ruf als Live-Act, den man unbedingt sehen muss, erarbeitet und hat bereits die Bühne mit Acts wie Flotsam & Jetsam, Saving Abel, Angel Vivaldi, Revocation, Rhapsody, Primal Fear, Gus G. (Ozzy Osbourne/Firewind) und anderen geteilt.

Am 29.03.2019 erschien das Album The Living Dead, das den Höhepunkt der kreativen Arbeit des Musikers darstellt.

Quelle: NauntownMusic