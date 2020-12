Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Omnium Gatherum, Halloween, Pentagram, Imperium Dekadenz u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Corrosion Of Conformity – Never Turns To More

Artist: Corrosion Of Conformity

Herkunft: USA

Song: Never Turns To More

Album: In The Arms Of God

Genre: Rock, Hardcore Punk, Stoner Rock, Southern Rock, Metal, Crossover

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/corrosionofconformity/

Turisas – Midnight Sunrise

Artist: Turisas

Herkunft: Finnland

Song: Midnight Sunrise

Album: Battle Metal

Genre: Folk Metal, Symphonic Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: http://www.turisas.com/site/band/

Omnium Gatherum – Nightwalkers

Artist: Omnium Gatherum

Herkunft: Finnland

Song: Nightwalkers

Album: Beyond

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://omniumgatherum.org/band

Spirit Adrift – Marzanna

Artist: Spirit Adrift

Herkunft: USA

Song: Marzanna

Album: Chained To Oblivion

Genre: Heavy Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SpiritAdrift/

Halloween – Sanity In Danger

Artist: Halloween

Herkunft: USA

Song: Sanity In Danger

Album: No One Gets Out!

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Halloween/1441

Thunderstone – Land Of Innocence

Artist: Thunderstone

Herkunft: Finnland

Song: Land Of Innocence

Album: Tools Of Destruction

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.thunderstone.org/band/

Pentagram / Mezarkabul – For Those Who Died Alone

Artist: Pentagram / Mezarkabul

Herkunft: Türkei

Song: For Those Who Died Alone

Album: Unspoken

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal, Oriental Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Pentagram/268

In Flames – The Chosen Pessimist

Artist: In Flames

Herkunft: Schweden

Song: The Chosen Pessimist

Album: A Sense Of Purpose

Genre: Melodic Death Metal, Melodic Groove Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.inflames.com

White Wizzard – Chasing Dragons

Artist: White Wizzard

Herkunft: USA

Song: Chasing Dragons

Album: Infernal Overdrive

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/WhiteWizzard/

Metallica – Fixxxer

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: Fixxxer

Album: Reload

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.metallica.com

ReinXeed – Freedom

Artist: ReinXeed

Herkunft: Schweden

Song: Freedom

Album: Welcome To The Theater

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/ReinXeed/28180

Katatonia – Gateways Of Bereavement

Artist: Katatonia

Herkunft: Schweden

Song: Gateways Of Bereavement

Album: Dance Of December Souls

Genre: Death Metal, Doom Metal, Gothic Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.katatonia.com

Gorgoroth – The Virginborn

Artist: Gorgoroth

Herkunft: Norwegen

Song: The Virginborn

Album: Destroyer, Or About How To Philosophize With The Hammer

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: http://www.gorgoroth.info

Axel Rudi Pell – Live For The King

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Live For The King

Album: Shadow Zone

Genre: Hard Rock, Heavy Metal, Melodic Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Pungent Stench – Planet Of The Dead

Artist: Pungent Stench

Herkunft: Österreich

Song: Planet Of The Dead

Album: Smut Kingdom

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Pungent_Stench/174

HolyHell – Last Vision

Artist: HolyHell

Herkunft: USA

Song: Last Vision

Album: Apocalypse

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/holyhell

Totenmond – Kadavernazion

Artist: Totenmond

Herkunft: Deutschland

Song: Kadavernazion

Album: Fleischwald

Genre: Extreme Metal, Death Metal, Crustcore

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Todistfreude/

Vanishing Point – Never Walk Away

Artist: Vanishing Point

Herkunft: Australien

Song: Never Walk Away

Album: Tangled In Dream

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/vanishingpointaustralia/

Nightwish – I Have To Let You Go

Artist: Nightwish

Herkunft: Finnland

Song: I Have To Let You Go

Album: Imaginaerum – The Score

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://nightwish.com

Imperium Dekadenz – The Night Whispers To The Wise

Artist: Imperium Dekadenz

Herkunft: Deutschland

Song: The Night Whispers To The Wise

Album: Dämmerung Der Szenarien

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.imperium-dekadenz.de

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.