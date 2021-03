Siniestro: veröffentlichen ihre neue Video-Single „One Last Bullet One Last Ride“

Siniestro sind ein echtes Biest! Black-Metal-Energie trifft auf Thrash-Finesse und einen rotzigen Punk-Vibe. Diese Typen greifen also von allen Seiten gleichzeitig an. Seit 2012 fährt die Bande diesen Kurs und perfektioniert ihn nun auf Vortexx. Die Masterminds hinter Siniestro stammen aus dem eisigen Nordschweden und dem pulsierenden Santiago de Chile. Auch diese Gegensätze machen Siniestro zu etwas ganz Besonderem. Unbarmherzige Kälte trifft auf ein loderndes Feuer. Fett produziert und dennoch harsch und voller Urgewalt, mit einer höllischen Energie umgesetzt und doch immer mit dem Song an sich im Fokus und ohne Effekthascherei: Vortexx ist ein wahres Prachtwerk geworden, das 2021 im Extrem-Metal ein gehöriges Wort mitzureden hat.

Jetzt gibt’s die neue Single One Last Bullet One Last Ride.

Gefilmt in den Bergen von Gran Canaria zeigt der Song erneut das brillante Händchen der Band für eine Mischung aus Black Metal, Thrash Metal und GG-Allin-Punk-Rotz.

Hier könnt Ihr den Clip sehen: