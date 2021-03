Enforcer: Premiere der vollständigen Live Show von „Live By Fire II“

Die schwedischen Metaller Enforcer präsentieren stolz ihr zweites Live Album Live By Fire II, das ab sofort über Nuclear Blast Records als Gatefold 2LP mit 16-seitigem Booklet, CD mit 28-seitigem Booklet und digital erhältlich ist. Die physischen Formate des Albums enthalten ausführliche Booklets einschließlich eines Tourprogramms, den Liner Notes und jeder Menge Fotos, die von Sänger und Gitarrist Olof Wikstrand zusammengestellt wurden und welche die Enforcer Touren zu den Alben From Beyond und Zenith in den Jahren zwischen 2015 und 2020 festhalten.



Um mit euch allen einen kleinen Konzertabend zu veranstalten und die Veröffentlichung des Albums zu feiern, hat die komplette Show heute um 20 Uhr auf YouTube Premiere. Also nicht verpassen und die Show hier miterleben:

Live By Fire II bietet eine leidenschaftliche Performance, die 2019 in Mexiko vor einem großartigen Publikum festgehalten wurde. Live By Fire II lässt euch Enforcer hautnah und auf deren Höhepunkt erleben und dokumentiert eindrucksvoll den stetigen Vormarsch der Band zu internationalem Erfolg. Gleichzeitig dient es auch als Zusammenfassung all der Heavy Metal Hymnen, die Enforcer auf ihren bisherigen Studioalben bereits geschaffen haben! Von den Speed Metal Attacken von Destroyer, Searching For You, Midnight Vice bis zu Fan-Faves wie From Beyond, One Thousand Years In Darkness und Take Me Out Of This Nightmare; der Enthusiasmus der Fans und der kraftvolle Sound von Live By Fire II machen das Album zu einem fesselnden und unglaublich unterhaltsamen Hörerlebnis.