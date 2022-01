Slaegt: geben Details zum kommenden Album „Goddess“ bekannt

Die dänische Black Heavy Metal Band Slaegt (a.k.a. Slægt, was in der dänischen Sprache „Abstammung“ / „Erbe“ bedeutet und /slɛɡt/ ausgesprochen wird) hat die wichtigsten Details sowie den Vorbestellungsstart ihres kommenden, vierten Studioalbums Goddess bekannt gegeben, das am 18. März 2022 weltweit erscheinen wird.

Slaegt kommentiert:

„Wir sind extrem aufgeregt und stolz, unser neues Album Goddess ankündigen zu können! Es besteht aus sechs Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von 40 Minuten und ist zweifelsohne unser bisher gelungenstes Werk. Wir waren detaillierter und gründlicher als je zuvor, was die Komposition, die Texte und die Produktion angeht, während wir immer noch die Dunkelheit und die hohe Energie in der Ausführung beibehalten haben. Wir waren so experimentierfreudig wie eh und je und haben versucht, uns und unsere Musik in jeder Hinsicht an die Grenzen zu treiben. Worte können nicht beschreiben, wie sehr wir uns darauf freuen, diese Sammlung von Songs mit all unseren Zuhörern zu teilen.“

Goddess wird als limitiertes CD-Digipak in der Erstpressung, als Gatefold-LP auf 180g-Vinyl mit Poster und auch als Digitales Album erhältlich sein. Die Vinyl-Edition ist in den folgenden Varianten und Limitierungen erhältlich: Gatefold black LP & Poster: Unlimited, Gatefold red LP & Poster: 300x über CM Distro & Webshop, Gatefold silver LP & Poster: 300x über Ván Records, Gatefold clear LP & Poster: 300x über EMP & Nuclear Blast, Gatefold gold LP & Poster: 300x über Slaegt on tour.

Pre-order: hier