Mass Worship: veröffentlichen „Orcus Mouth“ aus „Portal Tombs“

„Inmitten des Chaos findet man Trost im kosmischen, sorglosen Nichts, das uns umgibt – unsere täglichen Kämpfe sind im großen Ganzen ohne Bedeutung“, sagt die Band über Orcus Mouth, den neuesten Song aus dem kommenden Album Portal Tombs von Mass Worship.

Der dazugehörige Videoclip ist die logische Fortsetzung von Revel In Fear. Wieder einmal hat die Band das Video in echter DIY-Manier mit ihrem Live-Gitarristen Niklas Sandin selbst produziert.

Die Band kommentiert:

„Zum Teil in alten Ruinen in Stockholm an einem bitterkalten Dezembertag gedreht, zum Teil mitten in der Nacht in einem alten, verlassenen Schultheater, mit der Hilfe unseres guten Freundes und Kollaborateurs Niklas Sandin, haben wir uns bei diesem Video wirklich ins Zeug gelegt und es war am Ende eine extrem kathartische Erfahrung für uns alle!“

Portal Tombs wird voraussichtlich am 4. Februar 2022 veröffentlicht. Vorbestellungen inklusive Bundles sind online in den folgenden Formaten erhältlich: Ltd. CD Digipak, Gatefold schwarze LP, 300x Gatefold transparent grün-schwarz marmorierte LP erhältlich bei Trust No One Recordings, Impericon und der Band, Digital Album

Pre-order: hier