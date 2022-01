Ignite: starten Vorverkauf für selbst betiteltes Album „Ignite“

Die Melodic-Hardcore-Schwergewichte Ignite aus Orange County, CA haben den Vorverkauf für ihr kommendes Studio-Album gestartet. Das selbst betitelte Album wird am 25. März veröffentlicht und wird als Ltd. CD Digipak, 180-Gramm-LP in verschiedenen Farben sowie auf allen digitalen Plattformen erhältlich sein.

Brett kommentiert:

„In dieses Album ist viel harte Arbeit geflossen, und ich bin so glücklich wie seit langem nicht mehr mit einem Ignite-Album. Es ist ein unglaubliches Gefühl, so hart an einem Projekt zu arbeiten und zu sehen, dass der gesamte Plan wie erwartet aufgeht.“

Pre-order: hier