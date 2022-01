Soilwork: kündigen Rasmus Ehrnborn als ihren neuen Bassisten an

Jedem neuen Anfang wohnt ein Zauber inne: Heute starten die schwedischen Melodic-Death-Metal-Legenden Soilwork offiziell ins neue Jahr mit einer aufregenden Neuigkeit, die sie mit all ihren Fans teilen: Die Band begrüßt den Bassvirtuosen Rasmus Ehrnborn in ihren Reihen als vollwertiges Mitglied von Soilwork.

Die Band erklärt:

„Wir freuen uns, Rasmus Ehrnborn endlich in der Soilwork-Familie willkommen zu heißen und ihn als unseren offiziellen Bassisten und vollwertiges Mitglied der Band anzukündigen. Rasmus steht seit der Verkligheten-Kampagne 2019 mit uns auf der Bühne und hat sowohl unsere EP A Whisp Of The Atlantic als auch unser kommendes Album aufgenommen, das noch in diesem Jahr erscheint. Rasmus ist ein Weltklasse-Musiker und ein wirklich wichtiges Mitglied der Band geworden, und wir freuen uns darauf, zu sehen, was die Zukunft für diese neue Konstellation bereithält.“

Rasmus Ehrnborn selbst fügt hinzu:

„Für mich geht mit dem Beitritt zu Soilwork ein Traum in Erfüllung, da ich seit vielen Jahren ein großer Fan der Band bin. Ihre Musikalität und ihr Songwriting sind nicht von dieser Welt, und nachdem ich in den letzten Jahren mit den Jungs getourt und aufgenommen habe, betrachte ich sie alle als gute Freunde. Ich fühle mich geehrt und bin stolz darauf, Teil des nächsten Kapitels von Soilwork zu sein“.

Derzeit arbeitet die Band an der Fertigstellung ihres neuen Studioalbums – bleibt dran für große Neuigkeiten in diesem Jahr und folgt Soilwork, um nichts zu verpassen! Um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wie Soilwork im Jahr 2022 klingen werden, gibt es hier einen kurzen Blick hinter die Kulissen bei Metal Hammer!

Mit mehr als fünfundzwanzig Jahren Erfahrung, unzähligen Shows und elf Studioalben ist Soilwork einer der Paten des schwedischen Melodic Death Metal. Ihr letztes Album Verkligheten wurde von Presse und Fans auf der ganzen Welt hoch gelobt und schaffte es bis auf Platz 10 der deutschen Albumcharts.

Soilwork – Line-Up:



Björn „Speed“ Strid – Gesang

David Andersson – Gitarren

Sven Karlsson – Keyboards

Sylvain Coudret – Gitarren

Bastian Thusgaard – Schlagzeug

Rasmus Ehrnborn – Bass

Soilwork online:

www.soilwork.org| www.facebook.com/soilwork | www.nuclearblast.de/soilwork