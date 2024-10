Soilwork: veröffentlichen Video zur neuen Single „Spirit Of No Return“

Die schwedischen Melodic-Death-Metal-Legenden Soilwork melden sich mit der brandneuen Single Spirit Of No Return und einem kraftvollen und visuell beeindruckenden Musikvideo zurück. Der Track markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Band, da der langjährige Live-Gitarrist Simon Johansson kürzlich offiziell in die Reihen der Band aufgenommen wurde.

Spirit Of No Return zeigt Soilworks charakteristische Mischung aus rasender Intensität, schwebenden Melodien, epischen Arrangements und einem Hauch von progressiver Komplexität – Eigenschaften, die ihren Ruf in den letzten Jahrzehnten gefestigt haben. Johanssons Beitrag zum Songwriting kanalisiert die Essenz der Band und bringt frische Energie in ihren unverwechselbaren Sound.

Das Video ist ebenso fesselnd und zeigt eine atemberaubende Sequenz, in der das ikonische Soilwork-Symbol neu geschmiedet wird und die Wiederauferstehung und die neue Stärke der Band repräsentiert. Diese visuelle Erzählung ergänzt perfekt das Thema des Songs, das von Beharrlichkeit und Transformation handelt.

Frontmann Björn „Speed“ Strid kommentiert den Song: „Spirit Of No Return is a fierce reminder of the past, but also an introduction of the new Soilwork era, where we’ve taken the thrashier early days and dressed it in a new heavier suit. Lyrics are dealing with the urge of belonging and fitting in – and how it in the end can be disastrous as you abandon your true self.“

Seht euch das Video zu Spirit Of No Return hier an:

Hört euch Spirit Of No Return hier an: https://soilwork.bfan.link/spirit-of-no-return

Im Oktober begibt sich die Band auf ihr bisher größtes Tour-Abenteuer, indem sie In Flames und Arch Enemy auf einer europäischen Arenatournee unterstützt. Schaut euch die Termine an!

Rising From The North Tour

In Flames – Arch Enemy – Soilwork

04.10. UK – Manchester – Manchester Academy

05.10. UK – Birmingham – O2 Academy

06.10. UK – London – Eventim Apollo Hammersmith

08.10. FR – Paris – Olympia

09.10. LU – Esch-sur-Alzette – Rockhal

11.10. DE – Hamburg – Sporthalle

12.10. DE – Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall

13.10. NL – Den Bosch – Mainstage

15.10. CH – Zurich – The Hall

16.10. IT – Milan – Alcatraz

18.10 DE – Stuttgart – Schleyer-Halle

19.10. DE – Frankfurt – Jahrhunderthalle

20.10. DE Munich – Zenith

22.10. AT – Vienna – Gasometer

23.10. HU – Budapest – Barba Negra

25.10. CZ – Prague – Sportovni Hala Fortuna

26.10. DE – Dresden – Messe

27.10. DE – Berlin – Columbiahalle

29.10. NO – Oslo – Spektrum

31.10. SE – Malmö – Malmö Arena

01.11. SE – Gothenburg – Scandinavium

02.11. SE – Stockhom – Hovet

03.11. SE – Sundsvall – Nordichallen

05.11. FI – Helsinki – Ice Hall

Soilwork sind:

Björn „Speed“ Strid | Gesang

Simon Johansson | Gitarren

Sven Karlsson | Tasteninstrumente

Sylvain Coudret | Gitarren

Bastian Thusgaard | Schlagzeug

Rasmus Ehrnborn | Bass

Soilwork online:

www.facebook.com/soilwork

www.instagram.com/soilwork