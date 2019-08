Slipknot: Tour 2020 + Special Guest Behemoth + Tourdaten und Orte für Deutschland stehen fest

Fans von Slipknot kommen dieser Tage aus dem Freuen gar nicht mehr heraus. Ihr aktuelles Album We Are Not Your Kind erschien am 09.08.2019. Nachdem die Band erst kürzlich die Tourstädte für ihre Europa-Tour im Jahr 2020 bekannt gegeben hatten, stehen nun auch explizit die Tourdaten für die deutschen Konzertorte fest. Slipknot kommen für insgesamt acht Konzerte nach Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Und einen weiteren Hammer konnte man nun mit dem Special Guest Behemoth offenbaren. Ein Gesamtpaket, das wenig Wünsche offen lässt. Behemoth sind aktuell mit ihrem jüngsten Album I Love You At Your Darkest auf deren „Ecclesia Diabolica Evropa e.v. Tour 2019“ unterwegs und sind quasi schon mal richtig warm gespielt.

Slipknot – Tour 2020 + Special Guest: Behemoth – Deutschland

29.01.2020 – Frankfurt, Festhalle

08.02.2020 – Stuttgart, Schleyer-Halle

09.02.2020 – München, Olympiahalle

16.02.2020 – Hamburg, Barclaycard Arena

17.02.2020 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

18.02.2020 – Dortmund, Westfalenhalle

Termine und Venues auf dem Stand vom 22.08.2019. Der Vorverkauf zur Tour startet am 30.08.2019.

Ticket-Links: https://www.livenation.de/artist/slipknot-tickets, https://www.eventim.de/magazin/rock-pop/slipknot-2020-live-auf-tour-termine-staedte-vorverkaufsstart-sind-raus/

Infos zu Slipknot: https://slipknot1.com/, www.wearenotyourkind.de, https://www.facebook.com/slipknot, https://twitter.com/slipknot, https://www.instagram.com/slipknot/

Infos zu Behemoth: https://behemoth.pl/, https://www.facebook.com/behemoth/, https://twitter.com/behemothband, https://www.instagram.com/behemothofficial

Kommentare

Kommentare