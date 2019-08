Hämatom: Maskenball am 31. August 2019

Wie bereits angekündigt, feiern Hämatom am 31. August 2019 gemeinsam mit ihren Fans, der Band Eisbrecher, Serum 114, Fiddler’s Green, apRon und Fernando Express ihr 15-jähriges Jubiläum im wunderschönen Amphitheater in Gelsenkirchen.

Ein neues Album darf zu diesem großen Ereignis natürlich nicht fehlen, und somit erscheint einen Tag vor der wilden Geburtstagssause das neue Album Maskenball, aus dem wir Euch heute eine weitere Singleauskopplung „ANTI ALLES“ präsentieren möchten.

Dass große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen, ist so weit bekannt. Aber in diesem Jahr wird die Welt Kopf stehen. Hämatom feiern 15-jähriges Bandjubiläum und da will Hämatom mit allen Fans und Freunden ein Fass auf machen! Denn wenn einer weiß, wie man anständig feiert, dann sind es die vier maskierten Jubilare. So startet die Band mit vielversprechenden Ankündigungen in das aufregende Jahr ihres 15. Jubiläums:

Pünktlich zu ihrem legendären „Maskenball“ im Amphitheater in Gelsenkirchen erscheint das gleichnamige Album am 30. August 2019.

Auf dem Album zelebrieren Nord, Ost, Süd und West passend zu den vier Himmelsrichtungen insgesamt vier musikalische Richtungen:

Die Fans können sich auf neue Songs, Cover Nummern sowie Reworked-Versionen alter Hämatom Klassiker freuen. Bewährte und alte Liebe in aufwendig überarbeiteten Masken, überraschende und ungewohnte Klänge, tiefgehend leisere Töne sowie brachial demaskierte Vollgas-Nummern, spannende Tribute, Einblicke ins Auf und Ab der vergangenen 15 Jahre, scharfzüngig, anders, glücklich und wie gewohnt dagegen.

Tickets und alle weiteren Infos zu der Ausnahmeband gibt es auf der Webseite von Hämatom unter www.haematom.de.

