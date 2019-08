Signierte Destruction-Serie von Artcore-Künstler Jörg Heitz steht zum Verkauf

Wir berichteten bereits über den Artcore-Künstler Jörg Heitz aus Lörrach / Weil am Rhein, der zum Album-Start des neuen Destruction-Albums Born To Perish die vier Bandmitglieder auf Leinwand zauberte und diese auch von der Band signieren ließ.

Hier geht es zum Interview mit dem Künstler Jörg Heitz: https://time-for-metal.eu/das-interview-mit-dem-maler-joerg-heitz-zu-seinen-bildern-bekannter-maler-und-zum-projekt-mit-schmier-destruction/

Nun steht die Hammer-Serie aus vier Bildern in der Größe 4 x 80 x 80 cm zum Verkauf. Es handelt sich dabei um Acrylmalerei des studierten Grafikdesigners und Meisterschülers bei Prof. A. Stöckl (Mentor und Ehrenmitglied der 1970 in London gegründeten Abstract Art Academy). Es handelt sich um absolute Unikate und jedes ist original signiert. Ein Must Have für jeden Destruction-Fan!

Auch der Destruction-Fronter äußerte sich zu dem Kunstprojekt. Hier geht es zum Interview mit Schmier: https://time-for-metal.eu/das-interview-mit-der-deutschen-thrash-metal-legende-schmier-von-destruction-ueber-das-kunstprojekt-mit-dem-kuenstler-joerg-heitz/

Für Anfragen und weitere Informationen wendet euch bitte direkt an den Künstler unter: https://www.derheitzer.de/contact?fbclid=IwAR2CAHRUiDosPrUd9HUoboj6VwhMGCo8TJpTHSydmld01Bo5d4hBQWbyvhE

oder über Facebook: https://www.facebook.com/derheitzer

