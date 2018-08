In 2017 gewannen Smash Into Pieces mit ihrem aktuellen Album Rise And Shine gleich mehrere schwedische Awards, erklommen diverse europäische Musikcharts und betourten weltweit in über 100 Shows 17 Länder. Musikalisch bewegen sich SIP im Spannungsfeld von Alternative-Rock und Electro-Pop, zwischen Acts wie Imagine Dragons oder 30 Seconds To Mars. Hier das Lyricvideo zur neuen Single Ride With U (aktuell übrigens auf hoher Rotation bei SWR3 + anderen).

Kopf der Band ist der vollmaskierte, von Fans mystifizierte The Apocalypse DJ.

Smash Into Pieces zählen ohne Frage zu einer der digital meist gehyptesten Bands in Europa derzeit:

Auf Spotify sammelte ihr aktuelles Album in kürzester Zeit über 15 Millionen Plays, hören mehr als 413.000 Fans monatlich ihre Songs und die erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Single Ride With U steht aktuell bei 385.000 Plays.

Smash Into Pieces live

19. – 22.09. – Reeperbahn Festival

Location + Zeiten TBA

https://www.reeperbahnfestival.com/de/festival/smash-into-pieces

Kommentare

