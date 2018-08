Northlane haben eine exklusive Promo-Show der Impericon Never Say Die! Tour 2018 für lediglich 100 Besucher am 6. August in Bonn angekündigt. Tickets für das intime Konzert im Club Bla werden nicht verkauft, sondern unter allen Käufern eines NSD-Tour-Tickets verlost: Um am Event teilzunehmen, müssen Ticket-Inhaber der Never Say Die! Tour 2018 ein Foto ihrer bereits gekauften Eintrittskarte (egal ob E-Ticket oder Hardticket) zusammen mit dem Hashtag #neversaydietour und der Verlinkung @neversaydietour auf Instagram oder Facebook posten. Unter allen Teilnehmenden werden 50 Gewinner ausgelost, die mit jeweils einer Begleitperson die Clubshow der australischen Progressive-Metalcore-Band im Bonner Bla besuchen dürfen.

Northlane, Avocado Booking und Impericon möchten sich mit dieser Aktion bei den Fans und Unterstützern der Never Say Die! Tour bedanken, die den seit sechs Wochen laufenden Vorverkauf der im Herbst stattfindenden Tour bereits jetzt überragend genutzt haben. Auf der diesjährigen Ausgabe von Europas größter Hardcore- und Metal-Festival-Tournee werden Northlane als Co-Headliner an der Seite der Szene-Größen Being As An Ocean, Alazka, Casey, Polar, Currents und Thousand Below spielen. Weitere Infos zum Gewinnspiel gibt es unter https://www.instagram.com/neversaydietour, Tickets sind erhältlich auf http://neversaydietour.com/.

Northlane live

6. August 2018 Bonn – Bla (Impericon Never Say Die! Tour Promo-Show)

Impericon Never Say Die! Tour 2018

Being As An Ocean, Northlane, Alazka, Casey, Polar, Currents & Thousand Below

02.11.18 Wiesbaden – Schlachthof

09.11.18 Hamburg – Grünspan

11.11.18 Berlin – Columbia Theater

13.11.18 Wien (AT) – Arena

15.11.18 München – Backstage

17.11.18 Pratteln (CH) – Z7

21.11.18 Genf (CH) – L’Usine

23.11.18 Köln – Essigfabrik

24.11.18 Leipzig – Felsenkeller

Präsentiert von Impericon, Visions, Fuze, metal.de, Tätowier Magazin & Hope For The Day

