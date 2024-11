Smash Into Pieces: veröffentlichen ihre neue Single „Hurricane“

Hurricane ist eine wilde Metal-Hymne der Rebellion. „Sie wollen uns kontrollieren, indem sie den Lärm so laut machen, dass wir unsere innere Stimme nicht mehr hören können. Sie wollen, dass wir im Kreis rennen. Aber wenn wir immer schneller rennen, werden wir zu etwas, das sie nicht kontrollieren können. Ein Hurrikan!“ Mit unermüdlicher Energie und unzerstörbarem Geist beweist die Band ihre Macht.

Seht euch das Video zu Hurricane hier an:

Stream Hurricane : orcd.co/smashintopieceshurricane

Die schwedische Rockband Smash Into Pieces baut weiterhin auf der Dynamik ihrer früheren Erfolge auf, darunter die Chart-Top-Singles Six Feet Under und Heroes Are Calling. Beide Songs haben beachtliche Streaming-Zahlen erreicht, wobei Six Feet Under Doppelplatin-Status und Heroes Are Calling innerhalb weniger Wochen nach seiner Veröffentlichung Gold erreichte.

Smash Into Pieces sind für ihre unverwechselbare futuristische und apokalyptische Ästhetik bekannt und haben auch Anerkennung für ihre filmische Miniserie Arcadia World erlangt, die eine parallele virtuelle Realität erforscht. Ihre Live-Auftritte sind geprägt von kraftvollen Refrains und einer energetischen Präsenz, die das Publikum in das hineinzieht, was als „digitaler cybertronischer Zirkus“ beschrieben wurde.

Mit über einer Milliarde Streams und Aufrufen hat die Band eine starke globale Präsenz aufgebaut. Im Jahr 2022 unterstützten sie Evanescence und Within Temptation auf der Worlds Collide Tour und erweiterten so ihre Reichweite weiter. 2023 erreichten Smash Into Pieces einen neuen Meilenstein, als Six Feet Under beim schwedischen Eurovision Song Contest Platz 3 belegte. Darauf folgte ein voller Tourplan durch Europa und die USA mit insgesamt über 150 Live-Shows im Laufe des Jahres.

Das Jahr 2024 begann mit einem Höhepunkt, als die Band erneut am schwedischen Eurovision Song Contest teilnahm, wo sie im Finale Platz 3 erreichte und ihre Single vier Wochen lang die schwedischen Radiocharts anführte. Ihre aktuelle Headliner-Tour in Skandinavien gewinnt weiter an Fahrt, und es werden weitere Shows hinzugefügt, wenn die Termine ausverkauft sind. Danach schloss die Band eine erfolgreiche Nordamerika-Tour ab und steht vor einem arbeitsreichen Herbst und Winter, wobei eine Europa- und eine Schweden-Tour geplant sind.

„Alles, was zwischen uns und unseren Träumen steht, zerschmettern wir in Stücke.“

Tourdaten – Smash Into Pieces Deutschland

04.11.24 – DE – Berlin, Huxleys

05.11.24 – DE – Hamburg, Docks

09.11.24 – DE – Köln, Live Music Hall

10.11.24 – DE – Frankfurt, Batschkapp

11.11.24 – DE – Stuttgart, LKA Longhorn

12.11.24 – DE – Leipzig, Täubchenthal

15.11.24 – DE – München, Muffathalle

Smash Into Pieces online:

Website

Facebook

Instagram