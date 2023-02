Smokemaster: veröffentlichen ihr zweites Album „Cosmic Connector“ am 21.04.23

Um die Wartezeit aufs Album zu verkürzen, veröffentlicht die Band ein Video ihrer Livesession bei Monkey Moon Recordings.

Die Session enthält zwei Tracks: Rollin‘ (Song vom neuen Album Cosmic Connector) und Astronaut Of Love (Song vom Debütalbum Smokemaster).

Smokemaster ist eine Psychedelic Rockband aus Köln. Mit Cosmic Connector veröffentlicht die Band ihr zweites Studioalbum. Ihre Musik ist tanzbar, intuitiv und stilistisch breit gefächert. „Voll mit den Sounds der 60er und 70er Jahre. Stoner Rock meets Psychedelic meets Blues. Alles mit handgemachtem Charme, mit Schweiß und mit Leidenschaft“, schrieb bereits das eclipsed Rock Magazin über den Sound der Band. Besser kann man es wahrscheinlich nicht zusammenfassen.

Seit Mai 2020 ist ihr Debütalbum Smokemaster auf Vinyl, CD und digital erhältlich und entwickelte sich schnell zu einem Publikumsliebling. Im ersten Monat knackte das YouTube-Video zum Album die 10.000 Views und die erste Auflage der physischen Datenträger war ausverkauft. „Damit hatten auch wir als Label nicht gerechnet“, erklärt Dirk Raupach, Inhaber von Tonzonen Records. „Immerhin waren Smokemaster bis dato ein unbeschriebenes Blatt und wir befanden uns mitten im ersten Corona-Lockdown.“

Mit Cosmic Connector präsentiert das Quintett aus Köln sechs brandneue Stücke mit einer hohen stilistischen Vielfalt und viel Liebe zum Detail. Hatte das erste Album noch einen großen Anteil an ausartenden Jam- und Instrumentalparts, gelingt nun die Einbindung von Sänger Björnson Bears warmer Baritonstimme fließend und ohne Anstrengung und es lassen sich neue Akzente in Sachen Songwriting und Arrangement erkennen.

Besonders gut zu beobachten ist das in Songs wie der radiotauglichen Up-Tempo Nummer Animal oder der groovelastigen 70s Rock-Nummer Rolling, die geschickt von der Band hin zu einem feurigen, an spanische Gitarrenmusik und Flamenco erinnernden Schlussteil geführt wird.

Mit War Piece liefert das Kölner Quintett ein klares Statement zur derzeitigen Krisensituation ab. Nachdrücklich bekräftigt die Band hier den Leitspruch der Hippie-Bewegung: Peace & Love. „So vielen Menschen auf der Welt bleibt es verwehrt in Frieden zu leben“, erklärt Sänger Björnson Bear „und da wir Musiker sind und keine Politiker, können wir natürlich die Konflikte nicht lösen, aber wir glauben, dass Frieden der erste Schritt sein muss.“ Eine starke Botschaft.

Auch ihr zweites Album hat die Band im eigenen kleinen Studio aufgenommen und in liebevoller Kleinarbeit viel Zeit in das Sounddesign investiert. Ganz bewusst wurde sich hier gegen die Aufnahme im externen Tonstudio entschieden. „Wenn Du in ein professionelles Studio gehst, musst du zusehen, dass du alles in einer bestimmten Zeit schaffst. Nimmst Du Deinen Kram selbst auf, kannst Du da wirklich einen Tag sitzen und nur an diesem einen Gitarren-Sound arbeiten, bis er perfekt ist“, erklärt Schlagzeuger Lukas Bönschen und präzisiert nochmals: „Für uns gehören Sounddesign und Effekt-Auswahl zum Arrangement.“ Diese Hingabe ist beim Hören spürbar und sorgt für einen unverwechselbaren Sound der Band, der die genreflexiblen Arrangements immer nach Smokemaster klingen lässt.

Trotz Corona konnten Smokemaster in den vergangenen Jahren einige Live-Highlights sammeln. Dazu gehörten Auftritte beim Moto GP am Sachsenring, den Szenefestivals Hoflärm und Krach Am Bach, sowie dem Club Of Newchurch-Festival in Österreich. Die meiste Aufmerksamkeit erregte die Band aber mit einem Auftritt beim WDR Crossroads-Festival, dem hauseigenen Festival des WDR Rockpalasts in seiner Heimstätte, der Harmonie in Bonn. Das Konzert wurde live im Stream übertragen und im Nachgang auf WDR und 3Sat ausgestrahlt. (Zum Konzert: https://www.youtube.com/watch?v=AacMD968Sp8&t=2s)

Die erste Single War Piece wurde bereits letztes Jahr anlässlich des Tonzonen Festivals veröffentlicht.

Das Video, dass der iranische Regisseur Saba Moghadami unter widrigen Umständen erstellt hat, dazu sieht man hier:

Kooperationen & Singleauskopplungen

Zur Zusammenarbeit mit ihrem Label Tonzonen Records kam es bereits nach dem allerersten öffentlichen Auftritt. 2018 realisierten Smokemaster zusammen mit einem Kollektiv an Soundsystem-Bastlern und Kameraleuten ein Outdoor Live-Konzert im Herzen von Köln. Die entstandenen Live-Videos überzeugten und Tonzonen Records nahm die Band unter Vertrag. „Das war verrückt“, erklärt Bassist Tobmaster, „wir hatten noch keinerlei Veröffentlichungen und nur dieses Video von unserem ersten Auftritt draußen auf einer Wiese und damit kamen wir an unseren ersten Label-Deal.“

Wahnsinnig froh waren Smokemaster zudem über die Zusammenarbeit mit dem Soundgenie Eroc, der seinerzeit als Schlagzeuger von Grobschnitt schon mit Größen wie Conny Plank im Studio stand. Zusammen mit der hervorragenden Arbeit von Leonard Vaessen (Circus Electric, Vug) als Mixing-Engineer gaben sie Cosmic Connector mit unglaublich viel Hingabe und Engagement die benötigte Brillianz und Durchschlagskraft.

Für die Gestaltung des Musikvideos für die erste Singleauskopplung War Piece konnte der iranische Regisseur Saba Moghadami gewonnen werden. Zusammen mit seinem Team animierte er ein passendes Musikvideo, in dem sowohl fiktive Szenen als auch gezeichnete Realaufnahmen der Band miteinander verwoben wurden. Um ein möglichst authentisches Ergebnis zu erhalten, wurde Moghadami bei der Ausgestaltung die vollständige künstlerische Freiheit überlassen.

Zudem wurde für die Umsetzung des Musikvideos zur zweiten Single Animal mit den Cologne Custom Studios zusammengearbeitet, einem Filmstudio im Herzen von Köln, das vielfältigste Ton- und Videoproduktionen umsetzt und die Band bereits mehrere Male live gefilmt hat.

Smokemaster live

präsentiert vom Guitar Magazin:

07.04.2023 Enns – Sugarfest II

08.04.2023 A- Wien – Kramladen

09.04.2023 HU- Budapest – Golya

14.04.2023 Wuppertal – Alte Schlosserei

15.04.2023 Attendorn – Studio A

22.04.2023 Köln – Hopla (Record Release)

28.04.2023 Ulm – Hexenhaus

29.04.2023 Rheine – Hypothalamus

30.04.2023 Landau – Südstern Haus

Smokemaster Line-Up:

Jerome „Jay“ Holz – Gitarre

Tobias „Tobmaster“ Schmidt – Bass

Björnson Bear – Gesang / Gitarre

Tobias Tack – Orgel / Synth / Keys

Lukas Bönschen – Schlagzeug

Weblinks:

www.smokemaster.rocks

www.facebook.com/SmokemasterPsychedelic