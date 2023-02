Joe Bonamassa: veröffentlicht eine neue Live-Performance aus dem Red Rocks Amphitheater, Morrison Colorado

Tales Of Time wird ab dem 14. April als CD/DVD, CD/Blu-Ray, 3LP 180g Vinyl und Digital erhältlich sein – mit Songs aus dem 25. Bonamassa Nr. 1 Album Time Clocks.

Der dreifach GRAMMY-nominierte Gitarrist und 25-fache Billboard-Chartstürmer Joe Bonamassa kündigt sein neues Livealbum Tales Of Time an. Tales Of Time umfasst einen umfangreichen Live-Konzertfilm und ein Album mit Material aus seinem aktuellen #1-Studioalbum Time Clocks. Gefilmt im atemberaubenden Red Rocks Amphitheater in Colorado im August 2022, mit einer atemberaubenden visuellen Kulisse, die dazu diente, die Schönheit der Musik hervorzuheben, fängt Tales Of Time eine stratosphärische Performance des Blues-Rock-Titans ein, da sein virtuoser Gitarrenstil und seine einzigartige Technik und sein Flair den Abend zu einem fast himmlischen Höhepunkt machte..

Produziert wurde dieses unglaubliche Unterfangen vom langjährigen Bonamassa Produzenten Kevin Shirley (Led Zeppelin, Iron Maiden, Journey). Tales Of Time wird am 14. April weltweit über Bonamassa’s J&R Adventures als CD/DVD, CD/BR, Vinyl und in digitalen Formaten veröffentlicht.

Das offizielle Musikvideo zur ersten Single The Loyal Kind findest du hier:

“This live show represents our most progressive and largest production to date focusing on my most ambitious studio album to date Time Clocks. The iconic Kevin Shirley once again has produced both wonderful music and a wonderful visual. My band was a force of nature on this show and it truly was a special night.” – Joe Bonamassa

Bonamassa, der von Guitar World als „der wohl größte Blues-Gitarrist der Welt“ bezeichnet wird, ist dafür bekannt, dass er Risiken eingeht und sich in seiner weitreichenden Karriere auf unbekanntes Terrain wagt. Sein letztes Studioalbum Time Clocks ist sein bisher rohestes, rockigstes Studioalbum. American Songwriter schreibt dazu: „Bonamassa stößt in neues Terrain vor, bleibt aber innerhalb eines bluesbasierten Rahmens“, und „es gibt mehr als genug Beweise in diesem weitläufigen Set, dass Bonamassa nicht vorhat, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen oder seinen Starstatus im Blues-Rock-Genre als selbstverständlich anzusehen.“

Die Ankündigung von Tales Of Time folgt auf Bonamassas US-Frühjahrstournee 2023, die am 15. Februar in Charleston, West Virginia, beginnt, bevor sie sich durch den Mittleren Westen und die Ostküste schlängelt. Den Abschluss der Frühjahrstournee bildet Bonamassas ausverkauftes Keeping The Blues Alive at Sea VIII, das vom 13. – 17. März 2023 von Miami, Florida, nach Puerto Plata, Dominikanische Republik, führt. Das Festivalprogramm umfasst legendäre Künstler wie Little Feat, Dion, Bobby Rush, Robert Randolph Band, Joanne Shaw Taylor, Jimmy Vivino und viele mehr. KTBA at Sea ist eine der größten Spendenaktionen für Bonamassas Keeping The Blues Alive Foundation, die durch die Bereitstellung von Zuschüssen und Ressourcen für bedürftige Schulen und Musiker ihre Aufgabe zur Förderung der Musikerziehung erfüllt.

Hierzulande ist der Blues-Gitarrist für 5 Shows im April/Mai zu sehen.

Joe Bonamassa – Deutschland Tour 2023

27.04.23 Kiel – Wunderino Arena

28.04.23 Rostock – StadtHalle **

29.04.23 Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung *

05.05.23 Mannheim – SAP Arena ***

06.05.23 Baden-Baden – Festspielhaus *

Am 13.07.23 wird Bonamassa zu Gast beim Tollwood Festival in München sein.

Bonamassa und sein langjähriger Manager Roy Weisman kündigten vor kurzem die Gründung von Journeyman LLC an, einer Full-Service-Künstlermanagement-, Plattenlabel-, Konzertpromotions- und Marketingfirma, die unabhängige Künstler weltweit bekannt macht. Journeyman bietet die nötige Infrastruktur, um die Karrieren außergewöhnlicher unabhängiger Künstler anzukurbeln, die zu oft von den großen Labels oder Konzertveranstaltern übersehen werden, und umgeht gleichzeitig den Widerstand der typischen „Gatekeeper“, die Indie-Acts nicht unterstützen. „Ich wollte das, was ich auf die harte Tour gelernt habe, nutzen, um ein Unternehmen zu gründen, das die Navigation in diesem Prozess ein wenig einfacher macht“, erklärt Bonamassa.

