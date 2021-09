Snafu: Video zu „Closed Casket Habits“ von „Exile//Banishment“ ist online

Die Detroiter Hardcore-Punk-Thrasher Snafu (Situation Normal All Fucked Up) haben heute ihr brandneues Video zu Closed Casket Habits veröffentlicht. Der harte Track stammt von ihrem lang erwarteten neuen Album Exile//Banishment, das am 15. Oktober in Nordamerika über Housecore Records veröffentlicht wird!

Aufgenommen und produziert von Philip „Landphil“ Hall (Municipal Waste, Cannabis Corpse, Iron Reagan) und Zwillingsbruder Josh „Hallhammer“ Hall (Cannabis Corpse) in den Blaze Of Torment Studios in Richmond, Virginia, gemischt von Adam Shepard und gemastert von Joel Grind (Toxic Holocaust), ist Exile//Banishment die bisher härteste, düsterste und wütendste Angelegenheit der Band, die sich mit persönlichen Frustrationen und der hoffnungslosen Zukunft der Menschheit beschäftigt.

Die Band selbst sagt über ihre neueste Single:

„Manisch-depressive Gedanken werden in Closed Casket Habits lebendig. Viele von uns leben mit einer dunklen Schattengestalt, die in unserem Kielwasser lauert und versucht, uns in die dunkelsten Tiefen unseres eigenen Verstandes hinabzuführen, indem sie uns einen Wurm ins Ohr flüstert, der uns an Versagen und Selbstzweifel erinnert und uns auffordert, bis zum Punkt ohne Wiederkehr hinabzusteigen. Studien zeigen, dass einer von vier Menschen unter Selbstmordgedanken leidet … Du bist nicht allein.“

Exile//Banishment, mit einem Artwork von Vladimir Chebakov, wird auf CD, Vinyl und als Digital Album erscheinen. Digitale Vorbestellungen sind hier möglich.

Snafu – Line-Up:

Scott Curnow – Gitarre, Gesang

Rian Staber – Gitarre, Gesang

Patrick “El Toro” Saldivar – Bass, Gesang

Mike Jurysta – Schlagzeug

