Sober Truth: erfolgreiche Videopremiere der neuen Single „Dizygotic Twins“

Am Freitag, dem 12.03.2021, haben die Groove Metaller Sober Truth erfolgreich ihre neue Single Dizygotic Twins als Videorelease bei YouTube lanchiert.

Die Premiere von Dizygotic Twins startete pünktlich um 20:00 Uhr. Die Fans konnten interaktiv in einem Chat dabei sein und nahmen dies rege wahr!

Für die Fans ist ab sofort ein T-Shirt zum Song erhältlich, welches man im Shop der Bandseite von Sober Truth erwerben kann.

Dizygotic Twins ist der Vorbote ihres kommenden sechsten Albums, dessen Titel noch nicht genannt wird.

Mastermind Torsten Schramm zur neuen Single:

„ … alleingeborene Zwillinge befinden sich lebenslänglich in einer permanenten Gefühllosigkeit gegenüber den Gefühlen anderer Menschen… So viele Situationen im Leben waren geprägt von der Sehnsucht nach dem Anderen und so viele Entscheidungen wurden auf eine bestimmte Weise getroffen, weil der andere gefehlt hat. Was heilt, ist der wiedergewonnene innere Kontakt zu unserem verstorbenen Zwilling“.

Hier kommt ihr zum Video:

Sober Truth sind:

Gitarre, Gesang – Torsten Schramm

Schlagzeug – Sam Braw

Bass – Jules Rockwell

Gitarre – Aaron Vogelsberg

Bandseite im Internet: http://sober-truth.com/