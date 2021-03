Soilwork: unterstützen die Kampagne „Music Improves Brain Health“

Der positive Einfluss von Musik auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ist nicht abzustreiten: Musik zu hören und zu spielen stärkt das Gehirn. Die Kampagne Music Improves Brain Health der Alzheimer Association von Kanta-Hame findet in diesem Jahr bereits das sechste Mal statt – unterstützt von den schwedischen Modern Metallern von Soilwork!

Schlagzeuger Bastian Thusgaard dazu:

„Ich denke, dass Musik ein Ventil des Ausdrucks unserer Gefühle ist und daher verschiedene Bewusstseinsstadien unseres Bewusstseins anspricht. Ich glaube daran, dass die meisten Menschen, ob sie es nun wissen oder nicht, Musik nutzen, um ihre Gefühle auszudrücken und mit dem Guten und dem Schlechten in unserem Leben klarzukommen. Ich glaube fest daran, dass Musik gut für unsere mentale Gesundheit ist und ich würde schon sagen, dass wir Musik in unseren Leben brauchen, um richtig zu funktionieren.“

Hier könnt ihr das Interview von Bastian zum Thema lesen:

https://muistiaina.fi/soilwork/

Laut Wissenschaftlern kann Musik das Gehirn sogar strukturell verändern. Diese Änderungen sind vor allem durch langfristiges und regelmäßiges Hören und Spielen von Musik bedingt. Dabei ist das Genre der Musik egal: Ob es nun Rock, Metal, Pop oder Klassik ist – erlaubt ist, was gefällt!

Music Improves Brain Health ist eine finnische Kampagne des Alzheimer Verbands Kanta-Hame. In diesem Jahr findet die Kampagne bereits zum sechsten Mal statt. In den vorherigen Jahren unterstützen bereits Bands wie Korpiklaani, Ensiferum, Turisas und Stam1na die Kampagne. Mit der weltweiten Betroffenheit des Corona Viruses ist es umso wichtiger, dass diese Bands nun alle Unterstützung erhalten. Kauft Merchandise, Alben und tragt eure Shirts und Hoodies mit Stolz. Wir brauchen Musik!

Soilwork veröffentlichten ihre heiß erwartete EP A Whisp Of The Atlantic im Dezember letzten Jahres. Der erste Drop der physischen Edition A Whisp Of The Atlantic war nahezu sofort ausverkauft. Die EP ist nun wieder als „Mid Blue“ Vinyl erhältlich und auf 600 Einheiten limitiert. Bestellt sie hier:

http://nblast.de/Soilwork-WhispAtlantic

Unterstützer der Kampagne:

#Puistoblues

#Johnsmithrockfestival

#Nummirock

#Porispere

#Tuskafestival

#Poppamies

#Metalcapitalfestival

#Madvikingfinland

#Satamafestival

#weneedmusic

Hier geht es zur Kampagne auf Facebook: https://www.facebook.com/Kamutieto

Soilwork sind:

Björn „Speed“ Strid – Gesang

David Andersson – Gitarre

Sven Karlsson – Keyboard

Sylvain Coudret – Gitarre

Bastian Thusgaard – Schlagzeug

www.soilwork.org | www.facebook.com/soilwork | www.nuclearblast.de/soilwork

Quelle: Nuclear Blast