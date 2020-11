Solar Fake: „This Pretty Life“ als Single mit Video erschienen

Solar Fake melden sich zurück – melodisch, tanzbar und mit bittersüß. Mit This Pretty Life gibt das Trio einen Vorgeschmack auf das im nächsten Jahr erscheinende Album und zeigt sich einmal mehr von seiner stärksten Seite. Schaut euch das Video von Solar Fake – This Pretty Life jetzt hier an:



This Pretty Life ist vielleicht nicht der typischste Song von Solar Fake, aber ich weiß auch gar nicht nicht, ob es überhaupt DEN typischen Song von uns gibt“, meint Sänger Sven Friedrich dazu und zeigt damit, dass er auch nach einem Karrierehighlight wie You Win. Who Cares? nicht auf Nummer sicher geht. Und er hat mit beiden Aussagen recht, denn einerseits fügt This Pretty Life dem Sound der Band eine deutlich neue Facette hinzu, andererseits bekommen Fans alles, was sie an der Band kennen und lieben: Ein eingängiger Beat, simple und doch tief gehende Synthie Melodien und die unverkennbare Stimme von Sven, die den Hörer sofort gefangen nimmt.

This Pretty Life erscheint als auf 777 Einheiten limitierte und handnummerierte Clubsingle inklusive drei Bonus Tracks. Jetzt überall erhältlich als MaxiCD (Limited Edition) sowie digital: https://solarfake.lnk.to/ThisPrettyLife