Sons Of Sounds: stellen die zweite Singleauskoppelung „Forever“ vom kommenden Album „Soundphonia“ vor

Das neue Album Soundphonia der Progressiv-Rocker Sons Of Sounds wird am 5. November 2021 via El Puerto Records veröffentlicht. Die mittlerweile zu einem Quartett angewachsene Band präsentiert nach Frequency Of Life nun die zweite Single Forever. Zudem können sich die Fans der Band auf das Albumcover und die Tracklist freuen.

Forever ist auch digital erhältlich: https://bfan.link/forever-3

“There‘s no tour plans, no reunion, no new album, nothing.” – Aber das ist ein Zitat einer anderen Rockband. Bei den Sons Of Sounds ist das Gegenteil der Fall. Sie haben sich auf den langen und steilen Weg nach oben gemacht. Und zwar ohne Kompromisse.

Sons Of Sounds: Vier Brüder, ein progressives Heavy-Rock-Ensemble, und der unerschütterliche Glaube daran, dass der Weg einer Rockband der ihre ist.

Von den drei Brüdern Roman Beselt (Bass, Gesang), Wayne Beselt (Gitarre, Gesang) und Hubert Beselt (Schlagzeug) 2007 gegründet, holte man sich Marc Maurer dazu. Marc Maurer ist Producer, Songwriter und Multiinstrumentalist und ein alter Weggefährte der Sons of Sounds. Sogar noch vor der Bandgründung spielte er bereits mit Wayne in den ersten gemeinsamen Jugendbands, sodass es irgendwann unumgänglich war: Marc nahm den Platz des vierten Bruders in der Band ein.

Statement der Band dazu:

„Nach 15 Jahren als Trio hat man sich musikalisch weiterentwickelt. So wie das Leben auch, ist unser Soundspektrum progressiv, in einem steten Wandel. Und um bestimmte Klänge zu erzeugen, reichen drei Leute irgendwann nicht mehr aus. Erst recht nicht, wenn man möglichst viel davon live umsetzen und sich nicht nur auf Technik verlassen möchte. Aber Gott sei Dank kannten wir Marc, der die Magie der Musik so wie wir ebenfalls mit der Muttermilch aufgesogen hat.“

Sons of Sounds. Vier Brüder. Eine Band. Und ganz viel Rock’n’Roll.

Soundphonia – Tracklist:

1. Forever

2. Over

3. Frequency Of Life

4. Let It Go

5. Peace Be With You

6. Wolfskind

7. Streetmutt

8. Time Machine

9. The Dark

10. Flowers On My Grave

11. Reset

12. Here I Am

Sons of Sounds – Line-Up:

Roman Beselt – Gesang

Wayne Beselt – Gitarre, Gesang

Hubert Beselt – Schlagzeug

Marc Maurer – Bass, Gesang

Links:

https://www.facebook.com/sonsofsounds

https://sonsofsounds.bandcamp.com

https://www.sonsofsounds.com