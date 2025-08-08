Speedslut: schließen einen Multi-Album-Deal mit Listenable Records ab

Inmitten von Aalborg hallt der Donner aus dem Untergrund. Speedslut ist eine vierköpfige Metal-Band, die mit der ungebremsten Wut der frühen Speed Metal-Szene auftritt – ihr klanglicher Angriff ist ein Aufruf zur Gewalt.

Die Band teilt ein wenig ihrer Geschichte: „We started hammering out in the garage, but going from the garage to a professional recording space, gaining live-experience and getting out there took a long time for us as we’ve always insisted on remaining independent in everything that we’ve done. Everything from touring to merch to recording has been paid out of our own pocket as we’ve decided not to be bound by grants, band competitions, or similar – instead doing it the old-school way like our predecessors before us.“

Von Anfang an haben Speedslut das Ethos von Geschwindigkeit, Kraft und unversöhnlichem Trotz angenommen und sich sowohl bei Fans als auch bei Kritikern große Anerkennung erarbeitet. Ihre Hingabe an das Handwerk sowie ihre unermüdlichen Live-Shows werden weithin gewürdigt. In einer Welt, die nach Authentizität verlangt, bleiben Speedslut unerschütterlich ihren Speed Metal-Wurzeln treu.

Speedslut wird ihre digitale EP Ferocity Of Steel als limitierte 7-Inch-Ausgabe auf Listenable wiederveröffentlichen und planen, ihr Debütalbum im Frühjahr 2026 herauszubringen.

Speedslut – Live-Termine:

8/08/25 Kobenhavn Kabelparken

21/08/25 Voxhall, Aarhus

23/08/25 Borinhell Boring

06/09/25 Skovdalen, Aalborg

20/0925 Gjerrid Vandrehjem Gjerrid

04/10/25 SH35 Aalborg

24-26/10/25. Kobenhavn Nordic Cruiseships

Speedslut sind:

Frederik Klitte – Gesang und Rhythmusgitarre

Tomas Dikinis – Leadgitarre

Andreas Reinholt – Bass

Malthe Ørvad – Schlagzeug