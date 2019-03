Divided By Darkness, das neue und dritte Album von Spirit Adrift, wird am 10. Mai 2019 über 20 Buck Spin veröffentlicht.

Auf dem Nachfolger zum Überraschungserfolg Curse Of Conception (2017) verfolgt die in Phoenix ansässige Band ihren eigenen Stil konsequent weiter und liefert zeitlosen, leidenschaftlichen Metal frei von Genregrenzen.

Das Video zur ersten Single Hear Her liefert einen ersten Höreindruck.

Divided By Darkness wurde unter Anleitung von Sanford Parker (Darkthrone, Eyehategod, Tombs) produziert. Das Coverartwork stammt von Joe Petagno (Motörhead, Magic Circle, Autopsy).

Tracklist:

1. We Will Not Die

2. Divided By Darkness

3. Born Into Fire

4. Angel & Abyss

5. Tortured By Time

6. Hear Her

7. Living Light

8. The Way Of Return

Line-Up:

Nathan Garrett – Vox / Guitar

Marcus Bryant – Drums

Chase Mason – Bass

Jeff Owens – Guitar

https://www.facebook.com/SpiritAdrift

https://www.20buckspin.com

https://www.facebook.com/20buckspin

