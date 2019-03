Ohne Sweet gäbe es die großen Kiss nicht – und auch nicht die Hair Metal Giganten Mötley Crüe.

Vor allem aber würden der Musikwelt grandiose Party-Kracher wie Ballroom Blitz, Blockbuster, Action und Fox On The Run fehlen.

Und genau diese vier Songs sind es, mit denen Sweet Ur-Mitglied Andy Scott (Gitarre) und sein Sänger Pete Lincoln, aktuell die Hallen auf der diesjährigen Jubiläumstour von Rock Meets Classic Abend für Abend zum Beben bringen.

Ein toller Vorgeschmack auf die kommende Sweet-Tour im Mai, bei der das Publikum dann das komplette Hit-Paket der weltweit so erfolgreichen Glam-Rocker serviert bekommt.

Hier ein Videoauszug der Sweet Tour 2018.

Still Got The Rock – Tour 2019

Mehr als 50 Jahre auf der Bühne und kein bisschen müde!

Gene Simmons sagte einst: „Ohne The Sweet hätte es Kiss nie gegeben“ , „Mötley Crüe wollten The Sweet sein“ sagte Nikki Sixx – und Joe Elliott (Def Leppard) wäre gerne in der Band gewesen!

Mit weltweit mehr als 55 Millionen verkaufter Alben gelangen Sweet 34 Nummer Eins-Kracher mit zeitlosen Hits wie Blockbuster!, Hell Raiser, The Ballroom Blitz, The Six Teens, Action, Fox On The Run und Love Is Like Oxygen.

Schon vor einigen Jahren läutete Sweet mit ihrer Finale – Tour die letzte größere Tour der Band ein. Ganz abtreten wird die Band aber nicht. Im Gegenteil: Andy Scott, Pete Lincoln, Tony O’Hora und Bruce Bisland kommen nach weltweiten Shows zum 50-jährigen Jubiläum im Mai 2019 erneut nach Deutschland und in die Schweiz, um mit ihren Fans Musikgeschichte zu feiern!

Wer also dabei sein möchte, sollte sich seine Tickets rasch sichern …

Sweet -Tourdaten:

01.05.19 CH – Bern, Bierhübeli

02.05.19 CH – Zug, Chollerhalle

03.05.19 Kempten, kultBOX

04.05.19 Regensburg, Airport Obertraubling

05.05.19 Nürnberg, Der Hirsch

07.05.19 Saarbrücken, Garage

12.05.19 Stuttgart, LKA Longhorn

14.05.19 Frankfurt, Batschkapp

16.05.19 Mannheim, Capitol

17.05.19 Krefeld, Kulturfabrik

18.05.19 Werl, Stadthalle

19.05.19 Hannover, Capitol

21.05.19 Berlin, Columbiahalle

22.05.19 Halle(Saale), Steintor-Varieté

23.05.19 Magdeburg, AMO

24.05.19 Bremen, Aladin

25.05.19 Rostock, MoYa

26.05.19 Hamburg, Grosse Freiheit 36

28.05.19 München, Circus Krone

