Spirit Festival: 14. Auflage findet nicht statt

Die Einweihung des neuen Standorts für das Spirit Festival muss ein Jahr warten. Das beliebte Punk- und Hardcore Festival wurde leider abgesagt. Es sollten hier Größen wie Dead Kennedys, Sick Of It All, The Adicts, Dritte Wahl oder Die Kassierer an den Start gehen.

Das traurige Statement der Veranstalter:

„Liebe Festivalgemeinde,

die Spatzen pfeifen es von den Dächern, die Festivalsaison 2020 fällt seit gestern quasi komplett ins Wasser. Auch wir sind davon betroffen und das 14. Spirit Festival kann somit nicht stattfinden. Unser neuer Standort in Sachsen muss also wohl oder übel noch ein Jahr auf uns verzichten, dafür dann 2021 mit vollem Karacho!

Was bedeutet das jetzt für euch und uns?

1. JEDER der möchte bekommt natürlich das Geld für sein gekauftes Ticket zurückerstattet. Wir wissen das viele von euch selbst betroffen sind und jeden Cent gebrauchen können. Das ist also kein Problem.