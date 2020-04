The Other: haben neues Material am Start

Bereits seit 2002 führen die German Psychos aus Leichlingen mit eingängigem Punkrock, einer Prise Goth ’n‘ Roll, comicstrip-artigen Outfits und der charismatischen Stimme von Frontmann Thorsten „Rod Usher“ Wilms die alten Traditionen der Misfits fort. In den vergangenen 18 Jahren wurden insgesamt sieben Alben auf die Menschheit losgelassen, wobei das eine oder andere Bandmember auf der Strecke blieb. Von den Gründungsmitgliedern sind mittlerweile nur noch Sänger Rod Usher und Drummer Dr. Caligari übrig, dennoch bilden sie noch immer die Speerspitze des Gruselrock-Genres und sind über die Jahre kein bisschen leiser geworden. Zuletzt konnten die Schockrocker in Jahr 2017 mit ihrem Casket Case Album begeistern, bevor es in direktem Anschluss gemeinsam mit Kitty In A Casket und Scarlett And The Spooky Spiders auf die Hell Nights Tour ging.

Nun ist der rheinländische Fünfer zurück, die Horror Rocker haben mit Haunted ein neues Album am Start, welches ab dem 12. Juni in den Regalen der örtlichen CD-Dealer zu finden sein wird. Das Album wird via Drakkar Entertainment GmbH veröffentlicht und umfasst dreizehn brandneue Schockrocker (s. Trackliste unten).

Das Kleingedruckte liest sich wie folgt: „The Other sind mit ihrem vielleicht furchterregendsten Album zurück. Immer schon ist Deutschlands größte Horrorpunk Band hoffnungslos den Monstern verfallen, den Outsidern, den Serienkillern, Phantomen, Nachtmahren und in verborgenen Laboren gezüchteten Kreaturen; auf Haunted begegnen uns Angst und Schrecken dennoch in anderer Gestalt. Rod Usher, Galionsfigur des Horrors, weiß, woran das liegt: Das achte Album seiner Untotenarmee ist das bislang persönlichste. Und schmerzvollste. Es ist die nötige künstlerische Verarbeitung einer ziemlich heftigen Erfahrung und noch größeren Enttäuschung.“

Als kleinen Appetizer wurde bereits der Song We`re All Dead ausgekoppelt:

Tracklist:

01. Mark of the Devil

02. We’re all Dead

03. Turn it Louder

04. Dead to You / Dead to Me

05. Was uns zerstört

06. On my Skin

07. 1408 & 217

08. Vampire Girl

09. Absolution

10. Fading Away

11. Creepy Crawling

12. To Hell and Back

13. The Silence after the first Snow