Spiritbox: neuer Song “Circle With Me” auf Rise Records

Die kanadischen Rock/Metal-Hoffnungsträger Spiritbox gehören sicherlich zu der Sorte Bands, die sich über zu wenig organischem Hype nicht beklagen müssen. Heute stellen sie erneut unter Beweis, weshalb die Welt sehnlichst auf ein Album wartet: Mit Circle With Me veröffentlichen sie einen brandneuen Banger, der binnen weniger Stunden über 1.500 Kommentare allein bei YouTube einsammelte. Die Single erscheint auf Rise Records!

Sängerin Courtney LaPlante kommentiert den Song und das Video wie folgt: „Circle With Me wurde im Studio in letzter Minute geschrieben. Er fängt das Spektrum der Emotionen ein, die ich in letzter Zeit in Bezug auf meine Musik empfunden habe. Von der Angst, es zu vermasseln, bis hin zu einer Zuversicht, die mich vor Selbstzweifeln schützen soll. Visuell wollten wir dem Betrachter das Bild von uns präsentieren, das wir am meisten vermissen: uns auf der Bühne, mit nichts, hinter dem wir uns verstecken müssen: Instrumente, ein paar Lichter und eine schöne Kamerafahrt.“