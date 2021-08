Spitfire: veröffentlichen Lyric Video zu „Writings On The Wall“

Das Münchener Heavy Rock/Rock ’n‘ Roll Trio Spitfire hat ihre dritte und letzte Vorab-Single vom kommenden Album Do Or Die veröffentlicht!

Writings On The Wall kann man seit heute streamen und käuflich erwerben. Passend zum Song gibt es auch ein Lyric Video, das man sich hier ansehen kann!

Do Or Die wird am 17.09.2021 bei Massacre Records erscheinen und in unterschiedlichen Formaten erhältlich sein, darunter unter anderem als limitiertes Box Set, welches das Album (CD Digipak), eine Flagge, einen Patch und eine signierte Autogrammkarte enthalten wird. Zusätzlich gibt es Do Or Die auch als limiterte LP auf schwarzem, gelben oder goldfarbenem Vinyl.

Hier kann man das kommende Spitfire Album vorbestellen » https://lnk.to/spitfiredoordie

Die beiden vorherigen Singles haben ebenfalls ein Video mit im Schlepptau: Like A Lady (https://youtu.be/RkfUhBPFWUc) und Ride It Like You Stole It (https://youtu.be/sg_dBwwLxPA)

Freut euch auf dicke Gitarren, mächtige Refrains und auf ein Album, das auch mal etwas erwachsenere Töne anreißt.

Das neue Spitfire Album wurde von Dick Dropkick gemischt und von Alexander Krull im Mastersound Entertainment Studio gemastert. Für das Gestaltung des Artworks ist Daniel Hofer / Archetype Design verantwortlich.

Die Record Release Show zum Album ist für den 17.09.2021 im Münchener Backstage angesetzt. Tickets gibt es hier » https://www.backstagetickets.eu/spitfire-album-release-show-7368.html

Spitfire – Do Or Die

CD Digipak

1. Ride It Like You Stole It

2. Like A Lady

3. Writings On The Wall

4. Do Or Die

5. 80s Rockstar

6. Death Or Glory

7. Sacrifices

8. Die Like A Man

9. Out In The Cold

10. Eye For An Eye

11. Can You Feel The Fire

12. Another Mile

13. Too Much Is Never Enough (Feat. Frank Pané)

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Ride It Like You Stole It

Like A Lady

Writings On The Wall

Do Or Die

80s Rockstar

Death Or Glory

Sacrifices

B-Side

Die Like A Man

Out In The Cold

Eye For An Eye

Can You Feel The Fire

Another Mile

Too Much Is Never Enough (Feat. Frank Pané)

Spitfire live:

17.09.2021 DE München – Backstage (Halle) [Record Release Show]

https://www.spitfire-music.com

https://www.facebook.com/spitfirerocknroll