SPV/Steamhammer: Aktuelle Tourneedaten

The Dead Daisies

Special Guest von Foreigner

06.06. DE-Hamburg – Stadtpark

08.06. DE-Berlin – Zitadelle

11.06. DE-Halle (Saale) – Peissnitzinsel

12.06. DE-Stuttgart – Frelichtbühne Killesberg

2022

01.02. DE-Essen – Turock

02.02. DE-Hannover Capitol

04.02. DE-Berlin – Columbia Theater

05.02. DE-München – Backstage Werk

07.02. DE-Wiesbaden – Schlachthof

08.02. DE-Nürnberg – Hirsch

www.thedeaddaisies.com

John Diva & The Rockets Of Love

12.11. DE-Köln – Luxor

13.11. DE-Bochum – Zeche

26.11. DE-Bensheim – Rex

27.11. DE-München – Strom

02.12. DE-Bremen – Aladin

03.12. DE-Kiel – Orange Club

04.12. DE-Hamburg – Gruenspan

09.12. DE-Osnabrück – Rosenhof

10.12. DE-Isernhagen – Blues Garage

11.12. DE-Fulda – Kreuz

15.12. DE-Berlin – Hole 44

16.12. DE-Leipzig – Naumanns

18.12. DE-Solingen – Cobra

2022

13.01. DE-Stuttgart – Universum

14.01. DE-Koblenz – Café Hahn

15.01. DE-Aschaffenburg – Colos-Saal

https://www.johndiva.com/

Freedom Call

17.09. DE-Winnenden – Winnenden Goes Metal Festival

19.11. DE-Siegburg – Kubana

20.11. DE-Regensburg – Airport Eventhall

21.11. DE-Hannover – Musikzentrum

www.freedom-call.net

Mad Max

01.08. DE-Seebronn – Rock Of Ages Festival

auf Tour mit Axel Rudi Pell

15.09. DE-Bochum – Zeche

16.09. DE-Bremen – Aladin

17.09. DE-Erfurt – Central

18.09. CH-Pratteln – Z7

21.09. DE-Nürnberg – Hirsch

24.09. DE-Dresden – Tante Ju

28.09. AT-Wien – SiMM City

29.09. DE-Stuttgart – LKA Longhorn

01.10. DE-Memmingen – Kaminwerk

02.10. DE-Aschaffenburg – Colos-Saal

03.10. DE-Bochum – Zeche

https://de-de.facebook.com/MADMAXBand/

Magnum

20.10. CH-Pratteln – Z7

21.10. DE-Stuttgart – Im Wizemann

23.10. DE-Schwalmstadt – Kulturhalle

auf Tour mit Gotthard

22.10. DE-Balingen – Volksbankmesse

26.10. DE-Köln – Carlswerk

27.10. DE-Hannover – Capitol

28.10. DE-Bremen – Pier II

31.10. DE-Regensburg – Airport

02.11. DE-Fürth – Stadthalle

03.11. DE-München – Tonhalle

04.11. DE-Saarbrücken – Garage

05.11. DE-Singen – Stadthalle

09.11. DE-Hamburg – Große Freiheit 36

11.11. DE-Berlin – Tempodrom

12.11. DE-Frankfurt – Batschkapp

http://www.magnumonline.co.uk/

Mob Rules

07.05. DE-Bremen – Meisenfrei

19.06. DE-Weselberg – Sicking High Rock Festival

24.07. DE-Oberhausen – Resonanzwerk

http://www.mobrules.de/

Axel Rudi Pell

Part 1

(special guest Mad Max)

15.09. DE-Bochum – Zeche

16.09. DE-Bremen – Aladin

17.09. DE-Erfurt – Central

18.09. CH-Pratteln – Z7

21.09. DE-Nürnberg – Hirsch

24.09. DE-Dresden – Tante Ju

28.09. AT-Wien – SiMM City

29.09. DE-Stuttgart – LKA Longhorn

01.10. DE-Memmingen – Kaminwerk

02.10. DE-Aschaffenburg – Colos-Saal

03.10. DE-Bochum – Zeche

Part 2 – 2022

(special guest Fighter V)

18.04. DE-Köln – Essigfabrik

19.04. DE-Saarbrücken – Garage

21.04. CH-Bern – Bierhübeli

23.04. DE-Singen – Stadthalle

25.04. DE-München – Backstage

26.04. DE-Langen – Neue Stadthalle

27.04. DE-Berlin – Huxleys

03.05. DE-Hamburg – Große Freiheit 36

04.05. DE-Hannover – Capitol

05.05. DE-Karlsruhe – Substage

06.05. DE-Leipzig – Hellraiser

08.05. DE-Bochum – Zeche

https://www.axel-rudi-pell.de/

Suzi Quatro

09.05. DE-Dessau – Anhalt Arena

10.05. DE-Dresden – Kulturpalast

14.05. DE-Mönchengladbach – Red Box

17.05. DE-Berlin – Friedrichstadtpalast

22.05. DE-Siegen/Hilchenbach – KulturPur

28.05. DE-Stuttgart – Liederhalle

26.06. DE-Neuleiningen – Burgsommer

01.08. DE-Seebronn – Rock of Ages Festival

04.08. DE-Monschau – Burg Monschau

14.08. DE-Mülheim – Freilichtbühne

21.08. DE-Rust – Europa Park

03.09. DE-Cottbus – Stadthalle

04.09. DE-Zwickau – Stadthalle

05.09. DE-Dexheim – Kultur auf dem Hof

03.10. DE-Neuruppin – Kulturkirche (sold out)

06.11. DE-Mannheim – Rosengarten

18.12. DE-Leipzig-Arena

2022

30.04. DE- Obertraubling – Airport-Eventhall

27.05. DE-Wuppertal – Historische Stadthalle

28.05. DE-Dillingen – Lokschuppen

03.06. DE-Ulm – CCO Halle

15.10. DE-Fulda – Esperantohalle

16.10. DE-Augsburg – Kongress am Park

20.10. DE-Friedrichshafen – Graf Zeppelin Haus

http://www.suziquatro.com/

Rage

21.05. DE-Lübeck – Werkhof

27.05. DE-München – Backstage

28.05. DE-Mannheim – 7er Club

03.06. DE-Homberg/Ohm – M.I.S.E. Open Air

15.07. DE-Balingen – Bang Your Head Festival

07.08. DE-Obertraubling – Metal United Festival

14.08. DE-Hünfeld – Rhön Rock Open Air

https://www.rage-official.com/

Running Wild

09.07. DE-Ballenstedt – Rock Harz Open Air

http://www.running-wild.de/

Sodom

29.05. DE-Berlin – Thrashfest Berlin (with Tankard, Legion Of The Damned etc…)

20.08. AT-Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

www.sodomized.info

UFO

04.07. DE-München – Backstage

05.07. DE-Memmingen – Kaminwerk

08.07. DE-Bremen – Modernes

09.07. DE-Berlin – Hole 44

10.07. DE-Torgau – Kulturbastion Open Air

12.07. DE-Tübingen – Waldbühne Open Air

13.07. DE-Bochum – Zeche

14.07. DE-Köln – Kantine

16.07. DE-Frankfurt – Batschkapp

17.07. DE-Enderndorf – Lieder am See

16.10. DE-Dresden – Tante Ju

18.10. DE-Braunschweig – Westand

19.10. DE-Hamburg – Fabrik

22.10. DE-Erfurt – HsD

23.10. DE-Heidelberg – Güterbahnhof

24.10. DE-Augsburg – Spectrum

http://www.ufo-music.info/

Vicious Rumors

01.05. DE-Karlsruhe – No Playback Festival

14.-15.05. DE-Berlin – Metal Gods Open Air

www.viciousrumors.com

Wishbone Ash

2022

12.01. DE-Koblenz – Cafe Hahn

13.01. DE-Karlsruhe – Substage

14.01. DE-Tübingen – Sudhaus

15.01. DE-Freiburg – Jazzhaus

17.01. DE-Augsburg – Spectrum

18.01. DE-Nürnberg – Hirsch

19.01. DE-München – Ampere

20.01. AT-Wien – Reigen

22.01. DE-Konstanz – Kulturladen

23.01. CH-Rubigen – Mühle Hunziken

25.01. CH-Pratteln – Z7

26.01. DE-Bensheim – Musiktheater Rex

01.02. DE-Dortmund – Piano

02.02. DE-Hannover – Musikzentrum

03.02. DE-Hamburg – Fabrik

05.02. DE-Worpswede – Music Hall

06.02. DE-Berlin – Frannz Club

08.02. DE-Aschaffenburg – Colos-Saal

09.02. DE-Bonn Harmonie

10.02. DE-Osnabrück – Rosenhof

11.02. DE-Krefeld – Kulturfabrik

http://wishboneash.com/

Quelle: SPV/Steamhammer