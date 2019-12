Stallion: Details und Songstream zum neuen Album „Slaves Of Time“

Slaves Of Time wird am 28. Februar 2020 über High Roller Records veröffentlicht.

Kompromisslos ‚old school‘ in jeglicher Hinsicht und ganz nach bewährter, hoch geschätzter Stallion-Tradition geht die musikalische Reise von klassischem Speed Metal über groovige Hardrock-Riffs bis hin zu gnadenlosen Thrash-Brechern. Aber auch neue Wege werden beschritten – unter anderem mit einer siebenminütigen Power-Ballade namens Die With Me. Das Album wurde wie gewohnt von der Band selbst aufgenommen und produziert, für den Mix war Marco Brinkmann (Hellforge Studio) zuständig.

Eine erste Hörprobe gibt es hier mit dem Song Kill The Beast:

Let’s wake the Demons, it’s time to reload!

Slaves Of Time Tracklist:

1. Waking The Demons

2. No Mercy

3. Time To Reload

4. All In

5. Brain Dead

6. Die With Me

7. Merchants Of Fear

8. Dynamiter

9. Kill The Beast

10. Meltdown

Line-Up:

Pauly – Vocals

Äxxl – Guitar

Clode – Guitar

Stämpfe – Bass

Aaron – Drums

https://www.facebook.com/heavymetalstallion

http://www.heavymetalstallion.com

https://www.hrrecords.de

https://www.facebook.com/hrrecords