Status Quo: Auf großer „Backbone“-Tour

Die „Backbone“-Tour 2020 von Status Quo garantiert ein genauso großer Erfolg zu werden wie das gleichnamige Album, das unlängst mit Platz 6 in Deutschland die höchste Chartplatzierung der Briten aller Zeiten feierte!

KBK freut sich, bekannt geben zu können, dass Status Quo für ihre große „Backbone“ Deutschland-Tour für Herbst 2020 acht weitere Konzerte bestätigt haben!

Begleitet wird die britische Boogie-Institution im zweiten Teil der Tour (ab dem 5.11. in Hamburg) bekanntlich von Manfred Mann´s Earth Band, die als „Special Guest“ von Status Quo mit durch Deutschland tourt.

Die Fans können sich also auf tolle Termine von zwei legendären Rockbands freuen – und auf eine volle Ladung ganz großer Hits.

Manfred Mann und seine Earth Band eröffnen die unvergesslichen Konzert-Abende mit Klassikern wie Blinded By The Light, Spirits In The Night, For You und den unverzichtbaren Davy´s On The Road Again und Mighty Quinn!

Dann betreten die unangefochtenen Boogie-Könige Status Quo die Bühne und ballern nicht nur ihre Über-Hits wie Caroline, Down Down, Whatever You Want, In The Army Now und Rockin´ All Over The World aus den Boxen, sondern erstmals auch starke neue Songs wie Liberty Lane und Cut Me Some Slack vom Erfolgsalbum Backbone!

Tickets für die Status Quo „Backbone“-Tour 2020 sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!

Status Quo – „Backbone“ Tour 2020

Special Guest: Manfred Mann´s Earth Band (ab 5.11.20)

Präsentiert von Rock Antenne, Classic Rock, piranha, Start, Good Times, guitar, Rock It!

24.10.2020 Rietberg – Cultura

25.10.2020 Karlsruhe – Schwarzwaldhalle

27.10.2020 Rostock – Stadthalle

28.10.2020 Magdeburg – Getec Arena

30.10.2020 Neu-Ulm – Ratiopharm Arena

31.10.2020 Lingen – EmslandArena

02.11.2020 Hof – Freiheitshalle

03.11.2020 Saarbrücken – Saarlandhalle

05.11.2020 Hamburg – Sporthalle

11.11.2020 München – Olympiahalle

15.11.2020 Frankfurt – Jahrhunderthalle

17.11.2020 Leipzig – Haus Auensee

18.11.2020 Hannover – Swiss Live Halle

20.11.2020 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

21.11.2020 Berlin – Max-Schmeling-Halle

Veranstalter: Klaus Bönisch für KBK GmbH, Berlin