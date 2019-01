Im August 2018 waren die ungekrönten Könige des Hollywood Glam-Metals zuletzt im Rahmen ihrer Lower The Bar Tour in Deutschland zu sehen. Noch bevor die Band ihre Sunset Strip – Europa + UK Tour im Februar startet, ziehen Steel Panther das erste amtliche Schmankerl des Jahres aus ihren knallengen Gesäßtaschen: Die Fans in Saarbrücken kommen in den Genuss einer Open Air Show der besten Party-Band der Welt am 11. Juli 2019 auf dem Vorplatz der Congresshalle.

Der Online-Presale über CTS Eventim und MyTicket startet am Freitag, dem 18. Januar 2019, 10.00 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert in Saarbrücken beginnt am Montag, dem 21. Januar 2019, 10.00 Uhr. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Informationen zum Fanclub-Presale, der bereits Mittwoch, dem 16. Januar 2019 um 10.00 Uhr startet, sowie besonderen VIP-Angeboten unter: http://steelpantherrocks.com/tour/

Leadsänger Michael Starr, Gitarrist Satchel, Bassist Lexxi Foxx und Schlagzeuger Stix Zadinia sind bekannt als beste Neo-Metal-, Glam-Revival-Parodie-Band. Sie haben bisher vier Studioalben sowie eine Livescheibe veröffentlicht, genießen Platin-Status auf YouTube, sind in etlichen TV-Shows aufgetreten und um die Welt getourt. Mit All You Can Eat, ihrem vorletzten Album, erreichen Steel Panther überall hohe Chartpositionen: In Deutschland landet die Platte im April 2014 auf Platz 15, in Österreich auf Platz 13, in der Schweiz auf Platz 22, in Großbritannien auf Platz 12 und in den USA auf Platz 24 der jeweiligen Landes-Charts. Im Herbst 2014 supporten sie die Heavy Metal-Legende Judas Priest auf deren US-Tour. Ihre Deutschland-Tournee im März 2015 ist ausverkauft, auch für ihre Londoner Konzerte in den legendären Venues Wembley Arena, Brixton Academy und Hammersmith Apollo gibt es keine Tickets mehr. Auf dem Download-Festival 2015 in Castle Donington treten sie auf der Hauptbühne vor mehr als 80.000 Zuschauern auf. Am 26. Februar 2016 erscheint mit Live From Lexxi’s Mom’s Garage das erste Live-Akustik-Album, das im Oktober 2015 in Los Angeles vor einem erlesenen Publikum aufgenommen wurde. Am 24. März 2017 schließlich bringt die Band ihr fünftes Studioalbum Lower The Bar heraus. Der Erfolg gibt Steel Panther weiterhin recht: In Deutschland charten sie auf Platz 14, in Österreich auf Platz 15, in der Schweiz auf Platz 30, in Großbritannien auf Platz 24 und in den USA auf Platz 40. Nach einer erfolgreichen Co-Headliner-Tour mit Stone Sour durch Nordamerika veröffentlichen sie im Oktober 2017 ein Video zu Wasted Too Much Time, bei dem Stone Sour mitwirken und das bisher über eine Million Zuschauer im Netz gefunden hat. Es folgen weitere Tourneen, auch in Deutschland sind die Hallen im Februar 2018 ausverkauft. Am 11. Juli 2019 lädt die Band dann alle Fans nach Saarbrücken ein. Die Party geht weiter!

Weitere Informationen unter: www.steelpantherrocks.com

Kommentare

Kommentare