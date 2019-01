Das Tourvideo zu The Claim entstand während diverser eigener Shows sowie Support Gigs für Goodbye June, The Sheepdogs und The Wild. Die Bilder machen deutlich, dass sich Ripe & Ruin auf der Bühne am wohlsten fühlen und es nicht abwarten können, ihre erste Headliner Tour durch Deutschland zu spielen:

Breaking Circles Live 2019

28.03. Köln – Tsunami

29.03. München – zehner

30.03. Stuttgart – Kellerclub

31.03. Frankfurt – Nachtleben

02.04. Hannover – Lux

03.04. Berlin – Musik & Frieden

04.04. Dresden – Groovestation

05.04. Hamburg – Molotow Club

Zitat zum Song von Sänger Gordon: „The Claim ist ein motivierender Song. Es geht um die Tatsache, dass wir auf dieser Welt nichts geschenkt bekommen. Wenn wir etwas wirklich wollen, müssen wir es uns nehmen, anstatt darauf zu warten, dass es von selbst kommt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“

Bevor das auf lebende Alternative Rock Trio Ripe & Ruin, bestehend aus Gordon Domnick, Florian Kaninck und Jannis Balzer, im Februar 2018 ihre erste Single Clarity veröffentlichten, war niemandem bewusst, was in den darauffolgenden Monaten passieren würde. Bis zur Veröffentlichung der Debüt-EP The Eye Of The World Anfang April fand sich die Band in einigen Magazinen, Blogs und vor allem auf diversen Spotify-Playlisten wieder: New Music Friday Deutschland & Schweiz, Rock Rotation, Rock Brandneu, Rock United, Rock Nation, New Alternative etc. Außerdem schaffte es ihre Single Clarity auf Platz 8 der Spotify Viral 50 Charts Germany.

Schon bevor die letzte vollständige EP veröffentlicht wurde, begann die Band unter Hochdruck an den neuen Songs zu arbeiten, welche Anfang Juni innerhalb von wenigen Tagen eingespielt wurden. Nur knapp vier Monate nach der letzten Veröffentlichung stellten Ripe & Ruin also am 31. August ihren neuen Song Gatekeeper. Darauf folgten mit The Claim und Circles weitere Titel der neuen EP, die an den Erfolg der ersten Songs anknüpften konnten: Zwei New Music Friday Deutschland & Schweiz Playlisten, Platzierungen in Playlisten wie Rock Rotation oder Alternative Generation, als auch Cover Feature auf den genannten Playlisten.

Ab Ende März geht es nach diversen Support Shows für Bands wie Goodbye June, The Wake Woods, The Sheepdogs, The Wild! sowie mehreren eigenen Shows und Festivals im Jahr 2018, auf ihre erste zusammenhängende Tour durch Deutschland. Neben den beiden EPs haben Ripe & Ruin ihre energetische Live-Show im Gepäck als auch einige unveröffentlichte Songs aus ihrem Debüt-Album!

Anders als im momentanen Hype und der musikalischen Null-Kultur, die sich um immer gleiche Beats und belanglose Texte dreht, setzen Ripe & Ruin nach wie vor auf Authentizität. Ihre Musik ist und bleibt ein Gegenentwurf zu musikalischem Fast-Food.

Als würde die widersprüchliche, gespaltene Seele St. Paulis Ripe & Ruin immer wieder nach vorne treiben, sind hierbei weder nach oben, noch nach unten Grenzen gesetzt. Verbiegen wird sich auf St. Pauli und bei Ripe & Ruin jedoch niemand: „…Ehrlichkeit statt Politur, Glanz & Gloria“ (Classic Rock).